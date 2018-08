Can Öncü şampiyonluğa yürüyor

Avusturya’daki Red Bull Spielberg Pisti’nde iki günde de podyum gören Can Öncü, sadece 9 puan daha alması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Türk motor sporlarının geleceği Deniz ve Can Öncü’nün yarıştığı Red Bull Rookies Cup’ta heyecan sürüyor. Sezonun 5’inci yarışı, bu hafta sonu Avusturya’da, Red Bull Spielberg Pisti’nde koşuldu. Genel klasmanda ilk ikide yer alan Deniz ve Can Öncü de bir kez daha iyi sonuç alarak sezonu zirvede tamamlamak için büyük avantaj yakaladı. Cumartesi koşulan ilk yarışta istikrarlı bir performans gösteren Can, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Pazar günü koşulan ikinci yarışta ise son ana kadar liderlik mücadelesinin içinde olan genç sporcu, son turda gösterdiği harika performansla yarışı ikinci sırada tamamladı.

Can Öncü yarıştan sonra "Benim için bu çok önemli bir hafta sonuydu. Hem KTM hem de Red Bull’un ev sahibi olduğu bir yarışta iyi bir sürücü olduğumu göstermek istiyordum. Son turda kazanacak kadar vaktim olmadı ama son anda gösterdiğim performansla ikinciliği aldım." açıklamasını yaptı.

Can’ın ikizi Deniz Öncü ise her iki yarışta da dördüncü olarak iyi bir hafta sonu geçirdi. 15 yaşındaki temsilcilerimiz şampiyonada da organizasyonu domine ediyor. Can 196 puanla zirvede ve şampiyonluğa çok yakın. Can sadece 9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Deniz ise 134 puanla şampiyonada ikinci sırada bulunuyor.

Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta bir sonraki yarış 8 Eylül’de Misano’a koşulacak.

İkilinin başarıları

Can Öncü, 2015’te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası’nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca Türkiye’de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı. Deniz Öncü ise kardeşi Can’ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can’ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu. Son olarak ise ikiz kardeşler MotoGP’nin altyapısı gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta yarışmış, Can Öncü üçüncü Deniz Öncü dördüncü sırada yer almıştı. Asia Talent Cup’ta da Deniz Öncü şampiyon, Can Öncü üçüncü sırada tamamladı.