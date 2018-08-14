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14 Ağustos 2018 11:09

Can Öncü şampiyonluğa yürüyor

MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta mücadele eden 2003 doğumlu kardeşler Can ve Deniz Öncü’nün başarılı performansı devam ediyor.

Can Öncü şampiyonluğa yürüyor

14 Ağustos 2018 11:09

Avusturya’daki Spielberg Pisti’nde iki günde de podyum gören Can Öncü, sadece 9 puan daha alması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.


Türk motor sporlarının geleceği olarak görülen Deniz ve Can Öncü’nün yarıştığı Rookies Cup’ta heyecan sürüyor. Sezonun 5. yarışı, bu hafta sonu Avusturya’da, Spielberg Pisti’nde koşuldu. Genel klasmanda ilk ikide yer alan Deniz ve Can Öncü de bir kez daha iyi sonuç alarak sezonu zirvede tamamlamak için büyük avantaj yakaladı.


Cumartesi günü koşulan ilk yarışta istikrarlı bir performans gösteren Can, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Pazar günü koşulan ikinci yarışta ise son ana kadar liderlik mücadelesinin içinde olan genç sporcu, son turda gösterdiği harika performansla yarışı ikinci sırada tamamladı.


Can Öncü yarıştan sonra, "Benim için bu çok önemli bir hafta sonuydu. Son turda kazanacak kadar vaktim olmadı ama son anda gösterdiğim performansla ikinciliği aldım" açıklamasını yaptı.


Can’ın ikizi Deniz Öncü ise her iki yarışta da dördüncü olarak iyi bir hafta sonu geçirdi. Can, 196 puanla zirvede ve şampiyonluğa yakın bir konumda bulunuyor. Başarılı sporcu, sadece 9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Deniz ise 134 puanla şampiyonada ikinci sırada bulunuyor.


MotoGP Rookies Cup’ta bir sonraki yarış 8 Eylül’de Misano’a koşulacak.



İkilinin başarıları


Can Öncü, 2015’te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası’nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca Türkiye’de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı. Deniz Öncü ise kardeşi Can’ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can’ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu. Son olarak ise ikiz kardeşler MotoGP’nin altyapısı gösterilen Rookies Cup’ta yarışmış, Can Öncü üçüncü, Deniz Öncü dördüncü sırada yer almıştı. Asia Talent Cup’ta da Deniz Öncü şampiyon, Can Öncü üçüncü sırada tamamladı.




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