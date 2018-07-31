Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 13:04

Can Yılmaz, Allianz Motto Müzik Instagram hesabında programa başladı

Can Yılmaz, YouTube üzerinden yayın yapan müzik ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik Ailesi’ne katıldı.

Can Yılmaz, Allianz Motto Müzik Instagram hesabında programa başladı

31 Temmuz 2018 13:04



Mizahın gizli kahramanlarından Can Yılmaz, ‘Önemli Olan Niyet’ programıyla YouTube üzerinden yayın yapan müzik ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik Ailesi’ne katıldı. Can Yılmaz’ın eğlenceli ve muhabbet odaklı içerikler sunduğu program, her Cumartesi, Allianz Motto Müzik Instagram hesabında izleyicilerle buluşacak. İlk bölümü yayımlanan program, bir markanın Instagram TV’ye özel olarak ürettiği ilk içerik olma özelliğini de taşıyor. Yalnızca Instagram TV’de yayımlanan programla Allianz Motto Müzik bir ilke imza atacağı kaydedildi.



Çekimleri cep telefonuyla yapıyor


Günlük yaşamından seçtiği unsurları kendine has üslubuyla izleyicilere aktaran Can Yılmaz, tüm çekimleri cep telefonunu kullanarak yapıyor. ‘Önemli Olan Niyet’in ilk bölümünde izleyiciler, Can Yılmaz’ın İtalya’nın Elbe Adası’nı ziyaret etmek isterken kendisini Marmara Adası’nda bulmasıyla yaşadıklarına şahit oluyor. Can Yılmaz’ın maceraları, mobil ekranda Allianz Motto Müzik’in Instagram hesabından takip edilebiliyor.



Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı


Türkiye’nin YouTube üzerinden yayın yapan müzik ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik; mottosu müzik olanları bir araya getiriyor. Takipçilerine müzik, sohbet ve eğlence dolu kaliteli içerikler sunan Allianz Motto Müzik, gençlerin televizyonda izleyemediği alternatif içeriklerin üretildiği bir mecra olarak daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunuyor. Allianz Motto Müzik, YouTube’a ek olarak Instagram, Facebook, Twitter ve Spotify’dan da takip edilebiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç