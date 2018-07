Can Yılmaz, Allianz Motto Müzik Instagram hesabında programa başladı

Mizahın gizli kahramanlarından Can Yılmaz, ‘Önemli Olan Niyet’ programıyla YouTube üzerinden yayın yapan müzik ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik Ailesi’ne katıldı. Can Yılmaz’ın eğlenceli ve muhabbet odaklı içerikler sunduğu program, her Cumartesi, Allianz Motto Müzik Instagram hesabında izleyicilerle buluşacak. İlk bölümü yayımlanan program, bir markanın Instagram TV’ye özel olarak ürettiği ilk içerik olma özelliğini de taşıyor. Yalnızca Instagram TV’de yayımlanan programla Allianz Motto Müzik bir ilke imza atacağı kaydedildi.

Çekimleri cep telefonuyla yapıyor

Günlük yaşamından seçtiği unsurları kendine has üslubuyla izleyicilere aktaran Can Yılmaz, tüm çekimleri cep telefonunu kullanarak yapıyor. ‘Önemli Olan Niyet’in ilk bölümünde izleyiciler, Can Yılmaz’ın İtalya’nın Elbe Adası’nı ziyaret etmek isterken kendisini Marmara Adası’nda bulmasıyla yaşadıklarına şahit oluyor. Can Yılmaz’ın maceraları, mobil ekranda Allianz Motto Müzik’in Instagram hesabından takip edilebiliyor.

Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı

Türkiye’nin YouTube üzerinden yayın yapan müzik ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik; mottosu müzik olanları bir araya getiriyor. Takipçilerine müzik, sohbet ve eğlence dolu kaliteli içerikler sunan Allianz Motto Müzik, gençlerin televizyonda izleyemediği alternatif içeriklerin üretildiği bir mecra olarak daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunuyor. Allianz Motto Müzik, YouTube’a ek olarak Instagram, Facebook, Twitter ve Spotify’dan da takip edilebiliyor.