Caner Erkin hakeme küfür davasında hakim karşısına çıktı

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Caner Erkin Küfür iddialarını reddederken mahkeme duruşmaya gelemeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Ligde 23 Ekim 2017'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Erkin ile avukatları hazır bulundu. Müşteki hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenilen sanık Erkin, hakkındaki suçlamaları reddetti. Küfür etmediğini belirten Erkin, “Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan'la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir problem olmadı” ifadelerini kullandı. Söz alan Erkin'in avukatları da Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırdı. Mahkeme Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Erkin, adliyeden ayrıldı.