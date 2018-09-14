Caner Erkin ile Asena Atalay'ın oğlu Çınar için görülen velayet davasında kayyum kararı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oğlu Çınar Erkin'in velayetini almak için açtığı davada mahkeme, Çınar Erkin'i temsil için kayyum atanmasına karar verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar Erkin'in velayetini almak için açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Asena Atalay ve Caner Erkin katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme hakimi Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı doğrultusunda velayet davalarında çocuğu temsilen kayyum atanması gerektiğini bu nedenle kayyum atamaları gerektiğini aktararak taraflara bu konuda görüşlerini sordu. Söz alan Asena Atalay'ın avukatı takdir mahkemenin derken Caner Erkin'in avukatı bu karara itiraz etti.

Davanın karar aşamasına geldiğini ve karar çıkmasını beklediklerini aktaran Nazlı Kara, “ Dava dosyası karar aşamasına gelmiş. Bu nedenle kayyum atanmasına gerek yoktur” dedi.

“Kayyum ataması yapılmazsa dosya Yargıtay tarafından usulden bozulur”

Bunun üzerine duruşma hakimi, “ Yargıtay'ın kararı doğrultusunda kayyum ataması yapmamız gerekiyor. Kayyum ataması yapılmadığı takdirde bu dosya Yargıtay tarafından usulden bozulur. Yargıtay Genel Kurulu, velayet davalarında anne ve babanın dışında çocuğun menfaatini dile getirecek bir kayyum atanması gerektiğini söylüyor. Tüm velayet davalarında artık kayyum atanıyor” diyerek durumu açıkladı.

“Ciddi anlamda hak kaybı bu”

Bunun üzerine Erkin'in avukatı Nazlı Kara, “Bu nasıl adalet sistemi. Karar aşamasına gelmiş. Ciddi anlamda hak kaybı bu” diyerek duruma tepki gösterdi.

Mahkeme, Hukuk Genel Kurulu Kapsamında Çınar Erkin'i davada temsil etmek üzere kayyım atanması hususunda Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasını karar vererek duruşmayı erteledi.