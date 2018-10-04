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Caner Erkin'in doğum günü kutlandı

Beşiktaşlı futbolcular ile teknik heyet, Malmö maçı için kamp yaptığı otelde başarılı futbolcu Caner Erkin’in 30.

Beşiktaşlı futbolcular ile teknik heyet, Malmö maçı için kamp yaptığı otelde başarılı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutladı.


Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in doğum günü, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Caner Erkin'e mutluluklar diledi.

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