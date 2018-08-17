Çanlarla, duvaklarla süslenen kurbanlıklar podyumda boy gösterdi

Duvaklarla, çanlarla süslenen hayvanlar renkli görüntüler oluştururken, Erzurum’dan gelen "Dadaş" isimli kurbanlık yarışmanın birincisi oldu.

Beykoz Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 5’inci Geleneksel Beykoz Kurbankent Güzellik Yarışması’nda kurbanlıklar podyuma çıktı. 2 bin 500 kurbanlık arasından seçilen 10 finalist birincilik için yarıştı. Duvaklarla, kurdelelerle, çanlarla süslenen hayvanlarını podyumda yürüten sahipleri ise jüri karşısında ter döktü.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada ağırlıkları 700 ile bin 100 kilogram arasında değişen hayvanlar, seyircilerden büyük alkış aldı. Yarışmada 1’inci ve 2’nci dışındaki tüm finalistler çeyrek altının sahibi olurken, jüriden 94 puan alan "Yavuzhan" adlı hayvan 2’nci olarak yarım altının sahibi oldu.

Yarışmanın 1’incisi "Dadaş" oldu

Bu sene ki Beykoz Kurbankent Güzelleri Yarışması’nın jüri üyelerinden 95 puan alan Kamil Coşkun’un "Dadaş" isimli hayvanı 1’nci oldu. Yarışmanın 1’incisi olan "Dadaş" isimli hayvanı ile tam altının sahibi olan Kamil Coşkun, “1’inci olduk, çok mutluyuz. Erzurum’dan getirdik. Hayvanımızın da 1’nci olmaya hakkı vardı. Altını altın gibi değerlendireceğiz” diye konuştu.

"İnşallah bu sene de bu pazarımız hakkıyla yerini alır"

Yarışmanın çok renkli geçtiğini belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Pazarımızın çok bereketli geçtiğini söyleyebiliriz. Bütün senelerde pazarımız diğer çevredeki pazarlara göre oldukça verimli oldu. Umarım ki inşallah bu sene de bu pazarımız hakkıyla yerini alır. Bir eksik bilgi sebebiyle vatandaşlarımız kurbanlarını alırken bir aldanma hissine kapılmadan buradan rahat rahat kurban alıp gideceklerdir. Çünkü belediyemizin kurban komisyonumuzun verdiği kararlara göre kurban olmayacak hiçbir hayvanı almamak gibi bir düşünceyi başından beri kendimize ilke edinmiştik” diye konuştu.

Yarışmanın katılımcısı Yusuf Akkuş, “2 bin 500 hayvandan elemede 10 tane kaldı. Bunlar da bugün belli olacak. Hayvanımızın adı Bamsı, 2 yaşını geçti. Kurbana uygun bir hayvan. Bayburt’tan getirdik. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz” dedi.

Yarışma sonrasında ise Başkan Çelikbilek, vatandaşlara pilav, ayran ve tatlı ikramında bulundu.