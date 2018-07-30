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30 Temmuz 2018 11:58

Canlı bilgi yarışması ’Hadi’ 20 bin TL ödül dağıttı

Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ Pazar günü düzenlediği yarışma ile 20 bin TL dağıttı.

Canlı bilgi yarışması ’Hadi’ 20 bin TL ödül dağıttı

30 Temmuz 2018 11:58



İnternet üzerinden yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ Pazar günü düzenlediği yarışma ile rekor miktarda ödül dağıttı. Google Play Store ve App Store’da 1 milyondan fazla indirilen ve Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen yarışmaya 300 bin kişi katıldı. 12 sorunun tamamına doğru yanıt veren yarışmacılara toplam 20 bin TL’lik ödül dağıtıldı.



Hadi nedir?


Yarışma her gün 20.30’da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30 saatlerinde canlı yayınlarla internet üzerinden yayınlanıyor. Katılımcılara soru başına 10 saniye süre tanınıyor. 12 genel kültür sorusunun tamamına yanıt veren katılımcılar önceden belirlenen ödülün sahibi oluyor.




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