Canlı bilgi yarışması Hadi'nin perde arkası

Yakın geçmişte Türkiye'de ilk olma özelliğiyle yayına başlayan ve kısa sürede yoğun ilgi gören canlı bilgi yarışması Hadi, büyümesini sürdürüyor. 20 mühendis ile toplamda 60 kişilik bir ekiple günde en az iki kere katılımcılara yarışma heyecanı yaşatan uygulamanın perde arkasında yaşananlar ve yarışmaya dair merak edilenler cevaplandı.

Girişimci Emre Ulusoy'un ekibiyle birlikte tasarladığı ve bir fikir olarak sunduğu canlı bilgi yarışması ‘Hadi' Turkcell'in altyapı desteğiyle yarışma heyecanı yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği uygulamalar arasına girdi. Televizyonda takip edilen yarışmaların verdiği heyecanı günde iki kez yaşatan Hadi, günlük 700 bin tekil kullanıcı sayısına ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu bu gibi girişimcilere altyapı sağlama konusunda her zaman açık olduklarını kaydederek, “Eğer yatırımcıların kafasında bunun gibi network ve veri merkezlerinin gücünü gerektiren uygulamalar varsa bize gelsinler” dedi.

Yarışmanın kurucularından Emre Ulusoy, Hadi'nin bütün kesimlere seslenen yarışmaların yayınlanacağını duyururken, yarışmanın sunucularından Müge Boz ise projeye dahil olma süreciyle ilgili detaylar verdi.

“Altyapının gücü gösterildi”

Hadi yarışmasının dünyanın dijital tranformasyonunun önemli örneklerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Terzioğlu, “Bu kadar çok insana canlı, hızlı etkileşim, ölçeklenebilir bir altyapı üzerinden hizmet verebilmeyi gerektiren bir teknoloji. Turkcell olarak bizim burada en büyük katkımız bu. Bu uygulama bizim veri merkezlerimizde sunuluyor ve işleniyor. Bütün içeriğin yüzbinlerce insana aynı anda ulaşması verilen cevapların çok hızlı işlenerek tekrar müşterilerle paylaşılması bütün bu altyapının gücünü gösteren şeyler” diye konuştu.

Yarışmanın telekom operatörü olarak müşterilerin 32 dakikalık telefon etme ve telefona cevap verme ilişkisini gün içerisinde bin 440 dakikaya uzatma stratejine katkı sağladığını söyleyen Terzioğlu, “Bu güne kadar yaptığımız dijital servislerimiz bizi 200-250 dakikalara ulaştırmıştı. Hadi buna ilave olarak günde neredeyse 90 dakika daha ekliyor. Bu sayede biz çok daha fazla müşterimize çok sayıda içerik ulaştırabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Network ve veri merkezlerinin gücünü gerektiren uygulamalar varsa bize gelsinler”

Bu gibi girişimlere destek vereceklerini kaydeden Terzioğlu, “Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine veri merkezlerimizi, yazılım geliştirme, içerik yönetimi araçlarımızı en düşük maliyetler ulaştırma gibi bir amacımız var. Hadi bu imkanı kullanan çok güzel bir örnek oldu. Eğer yatırımcıların kafasında bunun gibi network ve veri merkezlerinin gücünü gerektiren uygulamalar varsa bize gelsinler. Çünkü o uygulamaları dünyada milyonlara eriştirebilecek altyapı ya sahibiz” dedi.

“Amerika'da da kullanıcı sayımızı artırmak istiyoruz”

Terzioğlu, yakın geçmişte ABD'de başlatılan reklam kampanyasıyla ilgili de şunları kaydetti: “Amerikalılara Bip ürünümüzü oradaki örneklerine göre üstün özelliklerini anlatarak tanıttık. Bip şu anda bütün dünyada kullanılıyor. Kullanılmayan hiçbir ülke yok, 180'e yakın ülkede uygulama indirilmiş durumda. Amerika'da da kullanıcı sayımızı artırmak istiyoruz.”

Ulusoy: “Günde yaklaşık 700 bin tekil kullanıcı yarışmaya katılıyor”

Yarışmanın kurucularından Emre Ulusoy yarışmanın çıkış noktasına ilişkin, “Bizler girişimciyiz. Girişimciler fikri bulurlar ve yatırımcıya götürürler. Bu sefer tersi oldu. Bu fikir Amerikalı prodüktör bir ortağımızdan geldi. Aslında fikir hepimizin çocukluğundan beri severek izlediği televizyonlarda gördüğümüz bilgi yarışmalarının cep telefonlarına indirilmesidir. Bizler videoyu da çok seviyoruz ikisinin birleşmesiyle cep telefonlarında katılabilecek bir yarışma ortaya çıktı” dedi.

Günde yaklaşık 700 bin tekil kullanıcının yarışmaya katıldığının altını çizen Ulusoy, “Öğlen 12.30 yarışmasında biraz daha katılım az, akşam daha fazla katılım oluyor. Çünkü insanlar gündüz çalışıyorlar” diye konuştu.

“Hadi gidiyor ve biz peşinden koşuyoruz”

Şu anda ulaşılan katılımcı sayılarının planlarının çok üzerinde olduğunu aktaran Ulusoy, “Aslında Hadi gidiyor ve biz peşinden koşuyoruz. Çok hızlı büyüyor ve talep görüyor. Gelen bütün mesajları okuyoruz. Gece birden üçe kadar sosyal medyadaki yorumları okuyorum” dedi.

Ulusoy, Turkcell'in altyapı desteğinden sonra yarışmanın popülerliğini artırdığını kaydederek, “Turkcell'in bu tür girişimlere destek vermek istediğinin biliyorduk. Biz daha önce dünyaca ünlü bir bulut sistemi üzerinde yarışmamızı başlatmıştık. İlk yarışmayı 4 Mart'ta yapmıştık fakat çok düşük sayılarda katılım sağlandı. Bir sonraki yarışmada sistem kaldırmadı. O dünyaca ünlü sistemden Kaan Bey'in davetiyle Turkcell Veri Merkezi'ne sistemimizi geçirdik” diye konuştu.

“Sürprizlerimiz var

Ulusyo son olarak katılımcılara ileriki dönemlerde bazı sürprizler hazırladıklarını belirterek, “Hadi'nin bütün kesimlere seslenen yarışmaları çıkacak. Oluşan temalarımızın üzerine daha fazla yenilik gelecek. Çocuklar için yarışmalar, müzikle ilgili yenilikler gelecek. Yarışmacılarımız için sürprizlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Müge Boz: “Ekibin inanması benim için önemliydi”

Yarışmanın sunucularından biri olan sevilen isim Müge Boz ise Ağustos ayında Hadi'nin kurucularından Emre Ulusoy'ın kendisine ulaştığını ve böyle bir teklif getirdiğini söyledi. Boz,”Bana yarışmayı anlattı, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerinden bahsetti. Gerçekten Türkiye'de ilk defa yapılan bir yarışma” dedi.

Boz, Hadi ekibinin bu girişimin arkasında durduğunu ve ileriye yönelik büyük hedeflerinin bulunduğunu gördükten sonra projeye dahil olduğunu anlattı. Boz, “Sonuç olarak Türkiye'de ilk defa yapılan bir iş. Ekibin buna inanması ve iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyor olması benim için önemliydi. Ben de yeni ve değişik şeyler yapmayı seven bir insan olduğum için kabul ettim” diye konuştu.

“Takipçilerim beğendiler”

Sunucu Boz yer aldığı projelerin genellikle takipçileri tarafından beğenildiğine dikkat çekerek, “Beni takip edenler yaptıklarımı zaten beğeniyorlar. Dediğim gibi farklı ve değişik şeyleri yapan bir insanım. O yüzden de kimse ‘Sen oyuncusun neden burada sunuculuk yaptın' gibi bir yorum yapmadı tam tersine çok beğendiler. Yarışmacılarımızın bazıları sanki soruları da biz hazırlıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Sorular dışında benim her hangi bir yorum yapmam ya da soru isteği yapmam söz konusu değil. Bununla ilgili çalışan başka arkadaşlarımız var. Bunu anlatmak biraz zaman aldı ama anlaştık” ifadelerini kullandı.

Yarışmadaki en unutulmaz olay

Boz, yarışma esnasında yaşadığı en unutulmaz olayı ise şu sözlerle aktardı: “Geçen ay sesim kısılmıştı ve yarışmayı da sunmam gerekiyordu. Canlı yayında öksürme isteğim geldi ve gitmedi. Ekran önünde öksürmek de istemiyordum, çünkü mikrofon yakın olduğu için kötü bir ses çıkıyor. Gözlerim yaşarmaya başladı ve o gün önümde su da yoktu. İçeriden bana su getirdiler o sırada ‘Su içenlerin çok olsun' diye komik bir söz söyledim. Bu şu ana kadar olan en komik şeylerden bir tanesi olabilir.”

Rakamlarla Hadi

Üye sayısı 4,6 milyona ulaştı.

Günde 40-45 bin kişi indiriyor.

Her gün binlerce kişi ödül kazanıyor. Şimdiye kadar bir kişinin bir yarışmada kazandığı en yüksek meblağ 830 TL oldu.

Şimdiye kadar toplam 1 milyon TL'den fazla ödül dağıtıldı.

Aynı anda ortalama 400 bin kişi yarışıyor.

30 Ağustos'ta 580 bin kişi aynı anda yarıştı.

31 Aralık'ta aynı anda en az 1 milyon kişiyi yarıştırmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar 600 bin Hadici bir yarışmada tüm soruları doğru bildi.

Hadi'de 20 mühendis çalışıyor.

Ekibin tamamında ise 60 kişi görev yapıyor.