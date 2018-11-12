Canlı bilgi yarışmasında ipucu Siemens'ten

Bilgi yarışması Hadi'nin 12 Kasım akşam yarışmasının ipucu sorusu, Siemens'in öne çıkan hizmetlerinden ‘Dijital İkiz' teknolojisi oldu.

Türkiye'nin internet üzerinden yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 12 Kasım akşam yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugünkü ipucu sorusu Hadi'nin sosyal medya hesabından ‘Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeline ne ad verilir?' olarak paylaşıldı. Siemens'in sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ipucu sorusunun doğru yanıtı ise Siemens'in öne çıkan hizmetlerinden ‘Dijital İkiz' teknolojisi.

Dijital ikiz nedir?

Üretim süreçlerini dijital ortama taşıyan teknolojidir. Dijital ikiz sayesinde gerçek bir üretim süreci önce tamamen dijital ortamda tasarlanıyor, ardından üretim başlıyor. Bu süreç üretim maliyetlerini düşürmekle kalmıyor yeni ürünlerin pazara çıkış süresini kısaltıyor.