Canlı yayında hamile olduğunu öğrenen kadın heyecandan bayıldı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün duygu dolu anlar yaşandı. Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi yaptıramayan çiftlere yardımcı olan Esra Erol, Şermin ve Aytaç Erkoçu çiftine de yardım eli uzattı.

Uzun zamandır tüp bebek tedavisi gören çift bugün katıldığı programda müjdeli haberi ünlü sunucu Esra Erol’dan öğrendi. Başarılı sunucu, "Ben şimdi sana 4 haftalık hamile olduğunu nasıl söyleyebilirim” dediğinde büyük bir şok yaşayan Şermin ve Aytaç Erkoçu çifti gözyaşlarına boğuldu.

Haberi canlı yayında öğrenen anne Şermin, heyecandan fenalaştı. Esra Erol’a sarılarak sakinleşen anne ardından teşekkürlerini iletti.