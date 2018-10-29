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Canlı yayında itiraf etti, polis gözaltına aldı

63 yaşındaki Hatice Kılıç’ı internette tanıştıktan sonra 30 bin lira dolandıran İlyas Çelik, canlı yayında her şeyi itiraf ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

63 yaşındaki Hatice Kılıç'ı internette tanıştıktan sonra 30 bin lira dolandıran İlyas Çelik, canlı yayında her şeyi itiraf ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.


İddiaya göre, Hatice Kılıç (63) internetten tanıştığı 45 yaşında olduğunu iddia eden adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Başına gelen talihsiz olayları geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, aslında Kuşadası Belediyesinde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik (32) olduğu ortaya çıktı.


Hatice Kılıç'ı dolandıran İlyas Çelik, yalan söyleyerek dolandırdığını itiraf ederek “Taksitle borcumu ödeyeceğim. Burada Hatice Hanım ve ailem mağdur. Yapmamam gerekiyordu, hatalıyım kabul ediyorum.” ifadesini kullandı.


Emniyet ekipleri program sonrasında ATV stüdyolarına giderek İlyas Çelik'i gözaltına aldı.

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