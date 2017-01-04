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04 Ocak 2017 11:49

Canpolat: “Birliğimizi yıkamayacaklar”

Canpolat: “Birliğimizi yıkamayacaklar”

04 Ocak 2017 11:49

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yılbaşı akşamı İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı. Canpolat, terörün her türlüsüne lanet okuduklarını belirtti.
Yılbaşı akşamı, İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına Osmanlı Ocakları’ndan kınama geldi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, terörün her türlüsüne lanet okuduklarını belirterek , “Saldırının bir gece kulübüne ya da bir mağbede yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum” dedi. Canpolat, “Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçmektedir. Son dönemde ‘tam bağımsız’ bir politika izleyen devletimiz, hem içerde hem de dışarıda terörle etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu başarılı mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan iç ve dış düşmanlar, teröre destek vererek devletimizin mücadele azmini kırmaya çalışmaktadırlar. Terör; dağda, sokakta, eğlence merkezinde nerede olursa olsun ya da kime yapılırsa yapılsın terördür ve kesinlikle ne devletimizin ne de milletimizin mücadele azmini kıramayacaktır. Bizim nezdimizde bu saldırının bir gece kulübüne ya da bir mağbede yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Bu terör saldırısı sonucu 1’i polis olmak üzere 39 yerli ve yabancı vatandaşın hayatını kaybettiğini 65 kişinin yaralandığını biliyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum” diye konuştu.
“Bizi de yıldırmaya çalışıyorlar”
Geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Osmanlı Ocakları ilçe teşkilat binası önüne iki adet bomba konulduğunu ifade eden Canpolat, “Devletimizi yıldırmaya çalışan PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütleri, Osmanlı kültürünü yaşamak ve yaşatmak amacıyla kurulmuş Osmanlı Ocakları’nı da yıldıracaklarını zannediyorlar. Bu yıldırma politikaları çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu ilçe teşkilat binamız önüne iki adet bomba koydular. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen bu bombalar bütün teşkilatlarımızı birbirine daha fazla kenetledi. Bu kenetlenmeyi ülkemizin her yerinde görmek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu (STK) olan Osmanlı Ocakları her platformda devletimizin yanında dimdik durduğu gibi terörün karşısında da dimdik duracaktır. O hainler şunu bilmelidir ki; onlar ne devletimizi ne de bizleri davamızdan vazgeçiremeyecekler. Biz inanıyoruz ve zaten zafer de inananlarındır” dedi.



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