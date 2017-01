Canpolat’tan Osmanlı bayrağının yasaklanmasına ilişkin açıklama

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Almanya’nın Fürth Belediyesi tarafından üç hilalli Osmanlı bayrağının yasaklanmasını kınadı.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Almanya’nın Fürth Belediyesi tarafından üç hilalli Osmanlı bayrağının yasaklanması ile ilgili açıklama yaptı. Canpolat, "Almanya’nın Nürnberg yakınlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı ve mehteranın vazgeçilmez üç hilalli, Osmanlı sancağı birilerinin gözüne batıyor" dedi.

"Biz tüm bayraklara saygı duyuyoruz, diğer ülkelerden de bunu bekleriz"

Türk devletlerinin İslam sancağı olan yeşil üç hilal bayrağına bir avuç insanın kasıtlı ve organizeli tepki gösterilmesi üzerine Fürth Belediyesi’nin yasaklamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Canpolat, "Biz tüm milletlerin, devletlerin değerlerine ve bayraklarına her zaman saygılı olacağız. Kendi devletimizin ve önceki Türk devletlerimizin bayraklarına ve değerlerine de tüm dünyadan saygı bekliyoruz. Almanya’da yaşayan yurttaşlarımız var Almanya ile sosyal ve ekonomik iş birliği gibi iktisadi, ticari ve ikame birlikteliğimiz var. Tüm bunları ortak değer olarak kabul edip birbirlerimizin değerlerine saygılı olmamız gerekirken Türk milletinin en değerli saydığı eski Türk devletlerinin bayraklarına karşı yapılan yasaklama hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi toplumda etnik kimlik ve ayrıştırıcı bir durum ortaya çıkacağı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

Bu durumun Osmanlı’dan ve İslam sancağından duyulan rahatsızlığın bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına yapılmış asimile etmeye yönelik bir hareket olduğunun altını çizen Canpolat, "Almanya’da Son dört yıldır kortejde yer alan mehter takımının taşıdığı üç hilalli sancağın Osmanlı savaş bayrağı iddiasıyla ve Osmanlı Ocaklarını yani Türk örgütlerini temsil ettiği gerekçesi ile Pegida’nın (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) itiraz ettiği, imza kampanyası başlattığı ve belediyenin bu tepkileri göz önüne alarak yasaklama kararı da ise; işin minareyi çalanın kılıfıdır. Almanya’da yaklaşık on gün önce Alevi derneklerine Osmanlı Ocakları imzalı hakaret yazıları yazılması bu algıya bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Bir kaç gün sonra böyle bir olayın yaşanması Almanya’nın aslında üç hilal düşmanlığını, yani Osmanlı düşmanlığı tahammülsüzlüğünü gösteriyor. Törelerimize, eski Türk devletlerimizin bayrağına yapılan bu saldırı Türklüğe ve İslam medeniyetine yapılmış olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Fürth Belediyesi önünde eylem yapacağız"

En yakın zamanda yasal demokratik haklarını kullanacaklarını belirten Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda en yakın zamanda bu belediye önünde alınan karara tepki göstermek için yasal olan demokratik haklarımızı kullanmak üzere eylem başlatacağımızı ve eski devletimizin bayrağına saygı duyulması için karşı imza kampanyası başlatacağımız bilinmelidir. Alınan bu karar tarihi hatalı bir karardır, derhal vazgeçilmelidir. Osmanlı Ocakları’nın kuruluş amacı doğrultusunda Osmanlı medeniyetine, kültürüne ve mirasına sahip çıkacağız. Devletimizin bize verdiği yasal haklarımız üzere ve kurumumuzun kuruluş amacına uygun dernek tüzüğü gereği ve vazifesi sayılan bu faaliyetlere Almanya’da bulunan başta Alevi dernekleri olmak üzere kendi mirasımıza sahip çıkmak adına tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.

Her yıl 130 bin kişinin izlediği kortej de yer alan Fürth Türk Birliği ekibinin yol boyunca alkışlarlar ilerlemesi ile Almanya’da bulunan Türk birliklerinin alınan bu karar ile dağıtılması bastırılması hedeflenmiştir. Bu karar vatandaşlarımız arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı oluşturmuştur".

Canpolat, "Yasaklama kararının yaklaşan seçimler olduğu ve siyasi bir karar olduğu belirtilirken Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Başkanı Refet Avcı, belediyenin kararının toplanacak Fürth Türk Birliği üyelerince değerlendirmeye alınacağını, Belediye Başkanı Thomas Jung ile görüşüleceğini ve alınan kararın daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söylemesi bizleri bir nebze rahatlatmıştır. Ancak ülkesinde yaşayan vatandaşlarının eski devletlerine ait bayraklarımıza karşı saygılı olunmasını beklemekteyiz. Aksi takdirde bu bayrak krizi iki ülke arasında daha da büyüyen bir sorun haline gelebilir. Birbirimizin sembollerine saygı duymayacak kadar birbirimize saygımız yoksa bu kendi vatandaşına yapılan ezici, asimile edici, dayatmacı ve zorba bir tavır olduğunu dünya tarihine yazacağımız bilinmelidir. Başka ülkeler Osmanlı bayrağından rahatsız olmuyor da Almanya yeşil üç hilalden veya kırmızı üç hilalden neden rahatsız oluyor? Acaba bayrağın üzerinde ki anlamları mı hedefte? İçinde aile düzenini temelden sarsacak bir figür veya toplumu kin veya şiddete sevk edecek bir şekil mi var? Olmamasına rağmen içini bir türlü dolduramayacakları bu tahammülsüzlüğün adı hafifiyle bayrağımıza saldırıdır" dedi.

Alınan bu kararın hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi toplumda kutuplaşma ve nefret uyandıracağını göz ardı etmemek gerektiğini söyleyen Canpolat, "Biran evvel alınan bu karardan vazgeçilmeli adaleti, hoşgörüyü, kardeşliği, huzur ve güveni temsil eden şanlı, şerefli bayraklarımız Türk milletinin olduğu her yerde kullanılmasında engel olmamalı, mehteran veya başka eylemlerde kullanılmasının önü açılmalıdır. Yoksa bu bayrak krizi toplumda telafisi olmayacak duygular doğuracaktır" diyerek sözlerini noktaladı.