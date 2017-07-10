Cansu Köksal: “Kariyerime en üst seviyede devam edeceğim”

Hem basketbolda hem de Milli Takım’da kalıcı olmak istediğini dile getiren genç oyuncu, Yakın Doğu Üniversitesine transferini ve basketboldaki hedeflerini anlattı.

“Yakın Doğu’dan iyi bir teklif aldım”

Basketbol kariyerine başladığı Fenerbahçe’den genç oyunculara fırsat verildiğini düşünmediği için ayrılarak Galatasaray’a transfer olduğunu dile getiren 23 yaşında ve 1.87 boyundaki oyuncu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nden iyi bir teklif aldığım için Galatasaray’dan ayrıldım. Gelecek sezon kariyerimde yeni bir başarı sayfası açacak olan Yakın Doğu Üniversitesi formasını taşıyacağım. Bunlar çok doğal şeyler” dedi.

“Unutamayacağım basketbol deneyimleri yaşayacağımı düşünüyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne transferinin kendisine çok şey öğreteceğini anlatan Cansu Köksal, “Yüksek hedefli bir takımda, hem Avrupa hem de Türkiye Ligi’nde tecrübe edinmiş ve basketbolda isim yapmış dünyanın farklı ülkelerinden oyuncularla bir arada olacak olmam beni heyecanlandırıyor. Milli Takımda 3 tane oyuncuları yer alıyor. Ayrıca, kadroda yer alan WNBA’in yetenekli oyuncuları da kendi ülkelerindeki Milli Takımlarının formalarını taşıyorlar. Burada, basketbolumu geliştirerek kariyerime en üst seviyede devam edeceğime inanıyorum. Büyük bir kulübün parçası oldum. Bugüne dek edindiğim tecrübelerimle takıma en iyi şekilde faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım ve bu başarıyı daha ileri seviyeye taşımak için çalışacağım. Gelecekteki en önemli hedeflerim arasında, A Milli Basketbol Takımımızın değişmez bir parçası olmak var. Bunun içinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin iyi bir temel oluşturacağını düşünüyorum”diye konuştu.

“Çekişmeli ve iddialı bir rekabet ortamında yer alacağım”

İsteyerek geldiği Yakın Doğu Üniversitesi’nde güzel başarılar yakalayacağını sözlerine ekleyen Cansu Köksal, “Üç kupalı bir takımda gelecek sezon Avrupa Ligi’nde zor bir maratona çıkacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor ancak mücadele ettiğimiz her alanda kulübümüzü temsil edeceğiz, başarılı olacağımıza inanıyorum ve kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"Milli formayı çıkarmam"

2017 Avrupa Şampiyonası’nda taşıdığı Türkiye Kadın Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız, Ay-yıldızlı ekibe uzun yıllar hizmet etmek, milli forma altında kalıcı olabilmek için çaba gösterdiğini söyleyerek düşüncelerini şöyle anlattı:

“Prag’ta oynanan Avrupa Şampiyonası benim katıldığım ikinci Avrupa Şampiyonası. Tabii ki önceki senelerde çok fazla süre alamadığım için istediğim performansı Milli Takıma yansıtamıyordum doğal olarak. Bu sene benim için geçiş süreci oldu. Sezon içinde çok oynama fırsatı buldum. Galatasaray’da koç ve takım arkadaşlarıma bu açıdan çok şey borçluyum. Eğer biraz olsun katkı verebildiysem ne mutlu bana. Yakın Doğu Üniversitesi ile de saha tecrübemi artıracağım. Sadece bir turnuvada iyi oynamak yetmez. Bu formayı uzun yıllar sırtımda taşımak en büyük hedefim.”

Sözlerinin sonunda basketbol kariyerindeki gelişimden de söz eden genç yetenek, “Uzun süreli bir sakatlık yaşamıştım. Ondan beridir penetre özelliğimi kullanmıyorum. Açıkçası bunu kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Eskiden 2 numara da oynayabiliyordum. Şimdi 3-4-5 numaralı pozisyonlarda oynuyorum. Türkiye’de benim kadar uzun 3 numara yok gibi; bir tek Bahar Çağlar var. O yüzden ribauntlara daha fazla odaklanmam gerekiyor” şeklinde konuştu.