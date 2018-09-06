Çardak Altı Sohbetleri’nde spor konuşuldu

Erkır, Nazım Hikmet’in Bursa cezaevindeyken Mesut Cemil’e yazdığı bugüne dek gün yüzüne çıkmamış mektubunu ve hikâyesini izleyicilerle paylaştı. Çardak Altı Sohbetleri ise bu kez spor camiasından önemli isimleri ağırladı. Bu yıl ki teması “Eğitim” olan sohbetlerde; Yılmaz Vural, Banu Yelkovan ve Aydın Örs "Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim” konularını konuştu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konukların tümünün ortak fikri ise insanları eğiten kişilerin eğitimsiz olmaması gerektiği yönünde oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları, dopdolu konu ve konuklarıyla her gece yüzlerce vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İlçe halkının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği etkinlikte, Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen Sahaf Festivali’nin dün akşamki konuğu Osmantan Erkır oldu. Koleksiyonerlik hikâyelerinin anlatıldığı söyleşide Erkır, Nazım Hikmet’in Bursa cezaevindeyken Mesut Cemil’e yazdığı bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış mektubunu ve hikâyesini izleyicilerle paylaştı.

Aynı zamanda etkinlik kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlendiği, her biri kendi alanında uzman konukların katıldığı Çardak Altı Sohbetleri ise bu kez spor camiasından önemli isimleri ağırladı. Bu yıl ki teması ’eğitim’ olan sohbetlerde; Yılmaz Vural, Banu Yelkovan ve Aydın Örs ’Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim’ konularını konuştu. Sporun sadece eğlence ya da oyun aracı olmadığını bundan çok daha fazlasını kapsadığını ve eğitim ile ekonomiyi doğrudan ilgilendirdiğini belirten konuklar, sporun eksikliklerini de dile getirdi.

“İnsanların eğiten kişiler eğitimsiz olmamalı”

Eğitimin ülkenin genel sorunu olduğunu vurgulayan Yılmaz Vural, "Türkiye’nin gündemine bakıldığında spor hep geri planda kalıyor. Yöneticilerin Türk sporunun gelişmesi adına çalışmalar yapması gerekir" diye konuştu.

Ailelerin ilk görevinin çocuklarına sporu sevdirmek olması gerektiğini söyleyen Aydın Örs ise gençlere, "Kendinize hedefler koyun ve o hedef doğrultusunda çalışmaktan asla vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Söyleşide gençlere bir tavsiyede Banu Yelkovan’dan geldi. Yelkovan, “Türkiye’de demoralize olmak için çok sebep var. Ancak siz bunlara kulak asmayın ve umudunuzu asla yitirmeyin” şeklinde konuştu.

Sohbete katılan konukların tümünün ortak fikri ise insanları eğiten kişilerin eğitimsiz olmaması gerektiği yönünde oldu.

"Siyaset elini hem spordan hem eğitimden çekmeli”

Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın Örs Spor Salonu’nun Beylikdüzü’nde olmasının da ilçe halkı için büyük onur olduğunu belirtti. Kendisinin de bir dönem Trabzonspor’da Özkan Sümer ile birlikte spor yöneticiliği yaptığını belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, "Siyasetin elini ayağını hem spordan hem eğitimden çekmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda saatler 21.15’i gösterdiğinde ise Beylikdüzü’nden Karadeniz ezgileri yükselmeye başladı. Halk müziği sanatçısı Gökhan Birben en sevilen parçalarını olumsuz hava koşullarına rağmen konser alanını dolduran vatandaşlar için söyledi. Konser sonunda Başkan İmamoğlu sanatçıya çiçek ile plaket takdiminde bulundu.