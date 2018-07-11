Cari açık Mayıs’ta 5 milyar 885 milyon dolar oldu

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mayıs ayı ’Ödemeler Dengesi’ verisini (Cari Açık) açıkladı. Buna göre Mayıs ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 516 milyon dolar artarak 5 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolar oldu. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 1 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 697 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.Portföy yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 24 milyon dolar ve 1 milyar 169 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 493 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 59 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 255 milyon dolar tutarında net giriş oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduat sırasıyla 2 milyar 234 milyon dolar ve 607 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 160 milyon dolar ve 51 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 1 milyar 482 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 823 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.