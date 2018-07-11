Cari açık verisi öncesi piyasa beklentileri

Veri öncesi dolar güne 4,7180 liradan, euro ise 5,5350 liradan başladı.

Piyasalar yurt içinde açıklanacak Mayıs ayına ilişkin cari açık verisine odaklandı. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yükseliş trendine geçen dolar güne TL karşısında 4,7180 liradan, euro ise 5,5350 seviyelerinde işlem almaya başladı. Ayrıca ABD’de bugün açıklanacak OPEC Aylık Rapor ve Üretici Fiyat Endeksi verileri de fiyatlanmalarda rol oynayacak.

BİST100 Endeksi

Endeks dün 2,978 puan azalarak yüzde 3 değer kaybederken toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. En çok değer kaybı bankacılık endeksinde yüzde 6,48, holding endeksi de yüzde 2,05 oldu. Tek kazandıran sektör yüzde 0,95 ile metal ana sanayi oldu. Endeks özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve rekor düzeydeki işlem hacmiyle gün içinde 95.850 puana kadar geriledi.

InvestAZ’ın piyasa değerlendirmesine göre endeksin yeniden hareketli ortalamaların altına gerilemesi ile düşüş trendinde fiyatlama sürüyor. Tepki alımlarında 97 bin - 98 bin - 99 bin 500 seviyeleri dirençler olarak takip edilirken düşüşlerin devamı halinde 95 bin 300 - 94 bin 500 - 93 bin seviyeleri gündeme gelebilir.

Dolar kuru yükseliş yönlü kalmayı sürdürüyor

Dolar/TL kuru, dün gün içinde 4.74 - 4.64 seviyeleri arasında hareket ederken günü 4.7050 seviyesinde tamamladı. Bugün yurt içinde cari hesap verisi, ABD’de ise OPEC Aylık Rapor ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek. Ticaret Savaşları Gelişmekte Olan ülkeleri baskılıyor. Hareketli ortalamaların üzerinde seyreden kurda yükselişlerde 4.70 - 4.75 - 4.80 seviyeleri gündeme gelebilir.

Altın doların güçlenmesi ile zayıfladı

Altın fiyatları, dün dolardaki güçlenme etkisiyle hafifçe geriledi. Bugün ticaret savaşlarına ilişkin yeni adımlar sonrasında güne sakin başlayan altın için ONS fiyatında bin 250 dolar seviyesi en önemli destek olarak takip edilebilir. Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden fiyatlamalar ile düşüşlerde bin 250 - bin 248 ve bin 245 (dolar) destekleri gündeme gelebilir. Dirençler bin 254 - bin 267 - bin 274 (dolar) seviyeleri olarak değerlendirilebilir.