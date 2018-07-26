CarrefourSA, 25 yıllık tecrübesiyle kurban satışlarına başladı

com adresinden sipariş almaya başladı.

CarrefourSA, 25 yıllık deneyimiyle Kurban Bayramı’na özel yüzde 100 yerli besiden oluşan minimum 19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ile minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi ve minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Karaman Kurban Paketi şeklinde farklı seçenekler sunmanın yanı sıra Adana M1 CarrefourSA Hiper, Mersin Limonluk CarrefourSA Hiper, Bursa Nilüfer Orhaneli CarrefourSA Hiper ile İstanbul’da MaltepePark CarrefourSA Hiper’de canlı kurban satışı gerçekleştiriyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 25 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem canlı hayvan satışı hem de kolili kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.

Canlı kesim veya kolili kurban seçeneği

CarrefourSA bu yıl, 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi ve Küçükbaş Karaman Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek hazırladı.

Minimum 19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi bin 225 lira, minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi bin 285 lira ve minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Karamak Kurban Paketi de bin 245 liradan 9 taksitle satışa sunuluyor. Kurban paketini bayramın dördüncü günü teslim almak isteyenlere minimum 19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, bin 190 liradan satılıyor. Kurban paketlerini Axess kart ile satın almayı tercih edenlere 50 lira indirim sağlanıyor.

Veteriner gözetiminde hijyenik kesim

CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığından alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesiliyor. Kurban kolilerinin sevkıyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor. CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

İnternetten siparişiyle adrese teslim

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de sipariş veriliyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamazken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.

CarrefourSA’dan kurban bağışı imkânı

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) veya Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ne (BEDD) kurban bağış olanağı sunuyor.