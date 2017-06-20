CarrefourSA Hipermarketini 11 Milyon Liraya yeniledi

500 metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nün en büyük hiper marketi olma özelliğine sahip olan Marmara Park CarrefourSA Hiper’i 11 milyon TL yatırımla tüketicileriyle buluşturdu.

Açılışa, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

Markette, taze gıdadan kasabına, balık reyonundan fırına, ev dünyasından bahçe malzemelerine ve hatta tekstile kadar 40 bini aşkın ürün çeşidiyle hesaplı ve keyifli alışveriş keyfi sunuyor. Aynı zamanda Droneların havada test edilebileceği Türkiye’nin en büyük Drone Kafesi’ne sahip olan Marmara Park CarrefourSA Hiper, 3 boyutlu yazıcılardan robotlara kadar teknolojik ürünleri de reyonlarına taşırken hızlı kasa ya da işitme engellilere yönelik uygulamalarıyla da dijital bir market olarak hizmet verecek.

Z. Hakan Ergin: “Adı gibi hiper, adeta bir mahalle büyüklüğünde”

Genel Müdür Z. Hakan Ergin, tüketicilerine hijyenik ve kaliteli bir şekilde bol ürün çeşitliliği sunmak için marketlerinde yeniliklere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi: “İstanbul’un kentleşme oranı yüksek olan ilçelerinden biri Beylikdüzü’ndeki hipermarketimizi, 11 milyon TL yatırımla bugün tüketicilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü, İstanbul için çok önemli bir yerde konumlanıyor. Bugün için büyümenin devam ettiği Beylikdüzü, hem TEM Otoyolu hem de D100 Karayolu ile ulaşılabilen, bunun yanı sıra metrobüs ve metro ile ulaşım imkanı da bulunan bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede hem kolay erişimi hem de 8.500 metrekare alanı sayesinde sunduğu 40 binden fazla ürünüyle tüketicilerimizin aileleriyle birlikte gün boyu tüm ihtiyaçlarını giderebileceği adeta bir yaşam alanı olarak planlandı. Alanı ve ürün çeşitliliğiyle adı gibi hiper olan mağazamız, hem bulunduğu bölgedeki hem de çevre ilçelerdeki tüketicilerimiz için adeta bir mahalle havasında olacak.”

Şenol Arpacı: “Tüketicilerimiz, ne lazımsa hipermarketimizden karşılayabilecek”

CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, gerçekleşen değişimi anlattı. Arpacı, “İstanbul’un büyüyen ve gelişen bölgelerinden Beylikdüzü’ndeki hipermarketimizi hem konumu hem tüketicilerin talepleri doğrultusunda alışveriş keyfini artırmak, zaman kazandırmak ve daha etkin hizmet vermek amacıyla baştan aşağı yenileyerek bir marketten öte yaşam alanı haline getirmeye özen gösterdik” dedi.

Alışılagelmiş bir CarrefourSA hipermarketinin dışında, yenilenen marketlerinde birçok farklılığa imza attıklarını belirten Şenol Arpacı, şunları söyledi:

“Tüketicilerimize yılın her günü taze ve bol çeşidiyle sebze - meyve sunuyoruz. Fırınımızda baget ekmeklerden organik ürünlere farklı türde unlu mamuller yer alıyor. Şarküteri ve kasap reyonlarımızda farklı damak tadı arayanlara değişik lezzetler sunuyoruz. Balık reyonumuzda sezonda 85, sezon dışında da 60 türde balık bulunduruyoruz. Alanı itibarıyla hipermarketimizin orta koridorunu indirimli ürünlerden oluşturuyor, miktar olarak büyük gramajlı ürün satın almayı tercih edenlere bu çerçevede alternatifler sunuyoruz. Gıdanın yanı sıra özellikle tekstil reyonumuz da yeniliklerin gözlendiği bir diğer alan. Burada ev tekstilinden kıyafete, ayakkabıdan perde veya halı gibi eşyalara kadar çok ve çeşitli ürünlere yer veriyoruz. Teknoloji konusunda Türkiye’nin en büyük Drone Kafesi’ne sahibiz, drone satın almak isteyen tüketicilerimiz kutularında değil, dilerlerse satın almak istedikleri droneları havada test edebilecekler. Bunun yanı sıra teknoloji reyonumuzda 3 boyutlu yazıcılardan robotlara kadar farklı ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Tüketicilerimize teknoloji reyonumuzda satın almak istedikleri ürünü deneme imkânı sağlıyoruz. Çok geniş bir ürün gamıyla tüketicilerimizin günlük ya da haftalık ihtiyaçlarını hesaplı bir şekilde karşılarken keyifli bir alışveriş ortamı sunuyoruz.”

“Hızlı kasa ile zamandan kazandırıyor, dijital ekranlarla iletişim kuruyoruz”

“Artık hızlı kasa ile tüketicilerimize zamandan kazandırıyoruz” diyerek hipermarketteki teknolojik yenilikleri aktaran Arpacı; “Bunun yanı sıra market içinde yer alan dijital ekranlar sayesinde tüketicilerimizle iletişim kurarak ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeye özen gösteriyoruz. Kasa hattımızda yer alan sinyal sistemi ile aktif durumda olan kasalarımızı belirtiyor ayrıca işitme engelli müşterilerimiz için kullandığımız sistemler ile alışveriş kolaylığı sağlıyoruz. Böylelikle geleceğin marketi diyebileceğimiz dijital bir mağazacılığa imza atıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yeniliklerimize reyonların dışında da devam ediyoruz” diyen Şenol Arpacı; “Yakın zamanda, tüm malzemelerini taze taze marketimizden temin ederek hazırlanmakta olan zengin menüsü ile hizmet vermeye başlayacak Lezzet Arası restoranımız ile marketimizde çiçekçi, kuaför salonu ve çocuklar için oyun alanı planlıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.