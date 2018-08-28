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28 Ağustos 2018 10:17

CarrefourSA, kurbanda satışlarını yüzde 20 artırdı

CarrefourSA, canlı kurban satışı ve koli kurbanlık satışlarında geçen yıla oranla yüzde 20’ye varan büyüme gösterdi.

CarrefourSA, kurbanda satışlarını yüzde 20 artırdı

28 Ağustos 2018 10:17


Türkiye’nin dört bir yanında 615 marketiyle üç farklı seçenek sunduğu koli kurbanlık satışlarının yanı sıra Adana M1, Mersin Limonluk, Bursa Nilüfer Orhaneli ve İstanbul MaltepePark’taki hipermarketlerinde canlı kurban satışlarını gerçekleştirdi.


Uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında hijyenik bir şekilde muhafaza edilen ve yüzde 100 yerli besili canlı kurbanlıkların satışlarında geçen yıla oranla tonaj olarak yüzde 11 büyüme sağlandı.


Koli kurbanlıklarda yüzde 20 artış


Kurban Bayramı kapsamında koli kurban tercih edenler için 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi ve Küçükbaş Karaman Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek sunan CarrefourSA, koli kurbanlık satışlarında adet bazında geçen yıla göre yüzde 20 büyüme sağladı.




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