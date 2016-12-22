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22 Aralık 2016 12:47

CarrefourSA, yeni yıl için hazırlanıyor

CarrefourSA, yeni yıl için hazırlanıyor

22 Aralık 2016 12:47

Yeni yıla hazırlanan CarrefourSA, bu yıl nar meyvesinin simgelediği bereket ve bolluktan ilham aldı.
Geçen sene Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiyeyi isabet ettiren CarrefourSA, bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.
“Her yeni yıl, yeni bir başlangıç”
CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “ne lazımsa” diyerek ürün ve hizmetleriyle tüketiciler nezdinde 23 yıldır güveni simgelediklerinin altını çizerek, şunları dile getirdi:
“Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğindedir. 2016 yılını geride bırakıp 2017 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, tüketicilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Bu doğrultuda da hiperin yanı sıra süper, mini ve gurme market formatlarımızla erişilebilirliğimizi artırıp farklı ihtiyaçlara cevap verir konuma geldik. Yeni yılda bir adım öteye geçerek marketlerimizde adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacağız. CarrefourSA olarak tüm Türkiye’ni yeni yılını kutlarız.” CarrefourSA’da kızarmış bütün hindi seti, 119 TL’den ve doldurulmuş bütün hindi seti de 139 TL’den müşterilerin beğenisine sunuluyor.
#yeniyildanar temalı fotoğraf yarışması
2017 yılını nar meyvesinden aldığı ilhamla karşılayan CarrefourSA, 12 - 31 Aralık tarihleri arasında #yeniyildanar temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Sosyal medyada #yeniyildanar ve #carrefoursa hashtaglerinin yanı sıra kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile birlikte sosyal medyada nar temalı fotoğraf paylaşanlar, büyük ödülü kazanmaya aday oluyor.
Yarışma kapsamında birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, dördüncü ve beşinciye 1000 TL değerinde puan verilecek. Fotoğraflar, 2 - 16 Ocak 2017 tarihleri arasında seçildikten sonra 18 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile katılan tüm müşterilerin kartlarına 19 Ocak 2017 tarihinde 5 TL değerinde puan yüklenecek.



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