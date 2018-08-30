CarrefourSA’dan kırtasiye alışverişinde aile bütçesine destek

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrencilerin ve ailelerin kırtasiye telaşı başlıyor. CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com’da uygun fiyatları ve kalitesi ile satışa sunulan çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrencilerin ilgisini çekerken, çizgi kahramanların dünyasından renkli ve göz alıcı kırtasiye ürünleri çocukların beğenisine sunuluyor. Kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul dönemi boyunca ihtiyaç duyulan ayakkabıdan iç çamaşırına, çoraptan eşofmana onlarca güvenli tekstil ürünü de uygun fiyatlar ile öğrencilerin ve velilerin beğenisine sunuluyor.

Kutay Kartallıoğlu: “Okul alışverişini yük olmaktan çıkarmak istiyoruz”

Türkiye’de milyonlarca veli için ekstra yük olarak algılanan okul öncesi alışverişi keyifli hale getirmek istediklerini belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Çocuklarımız için kırtasiye ürünlerini çok önemsiyoruz. Her yıl olduğu gibi yakın zamanda başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için tüm ihtiyaçların karşılanacağı hem keyifli hem tasarruflu bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Her öğrenci yeni dönem öncesinde kaliteli ürünler almak istiyor. Veliler de bütçeleri doğrultusunda çocukları için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda CarrefourSA olarak okul öncesi binlerce üründe ailelerin tasarruf edeceği bir fiyat politikası uyguluyoruz. Uygun fiyatlarımızın yanı sıra sunduğumuz finansal kampanyalar ve CarrefourSA Kart puan avantajları ile müşterilerimize CarrefourSA’dan alışveriş yapmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz” dedi.

Her yıl eylül ayında ekonomik anlamda ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade eden Kartallıoğlu, “Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde 15 milyonu aşkın öğrencinin kırtasiye ve tekstil alışverişi yaptığını düşünürsek doğrudan ve dolaylı birçok sektöre katkı sağlanan bir dönemden bahsediyoruz. Birçok sektörün olumlu anlamda doğrudan etkilendiği bu dönemde velilerimiz çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. CarrefourSA olarak bu bilinçle hareket ediyor ve her zaman olduğu gibi bu dönemde de güvenilir, hesaplı ve bol çeşitli kırtasiye alışverişinin adresi oluyoruz” diye konuştu.

Güvenilir ürünler, tasarruflu alışveriş

CarrefourSA halk sağlığını korumak ve özellikle çocukların güvenle kullanabileceği zehirli madde tehlikesi olmayan ve çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleriyle alışverişin adresi oluyor. Kırtasiye, ayakkabı ve tekstil kategorilerinde binlerce ürün, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından inceleniyor ve onaylanıyor.

Kırtasiye ürünlerindeki büyük fırsatlar

CarrefourSA marketlerinde ve carrefoursa.com’da satışa sunulan “güvenilir” onaylı ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 29,99 TL’den, 8’li kurşun kalemler 1,69 TL’den, beslenme kabı 4,99 TL’den, mataralar 8.99 TL’den, kalemtıraş ve silgi seti 1,79 TL, cetvel seti 3,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, CarrefourSA’da 65 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

UNICEF ve TOG’a katkı

CarrefourSA marketleri ve carrefoursa.com üzerinden yapılacak her 40 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’si UNICEF’in tarımda mevsimlik çocuk işçiliğini önlemek için yaptığı çalışmalara destek sağlıyor. CarrefourSA ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile 20 TL ve 40 TL’lik kırtasiye paketlerini satışa sunuyor. Bu paketlerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.