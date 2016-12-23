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23 Aralık 2016 12:58

CarrefourSA’dan kış lastiği kampanyası

CarrefourSA’dan kış lastiği kampanyası

23 Aralık 2016 12:58

1 Aralık 2016’dan itibaren yasal olarak zorunlu olan kış lastiği uygulaması kapsamında harekete geçen CarrefourSA, ’Kış Lastiği Uygulaması’ çerçevesinde Lassa veya Bridgestone marka kış lastiklerinde hayat kurtaran bir kampanyaya imza atıyor.
Kış lastikleri için avantajlı bir kampanya sunduklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, şunları söyledi, “Kış aylarında kar ve buzlanma dolayısıyla yollarda oluşan olumsuz şartlar otomobillerde kullandığımız lastiklerin önemini daha da artırıyor. Güvenli bir sürüş için canımızı ve sevdiklerimizi içinde taşıdığımız araçlarımızı mevsim koşullarına hazırlamalıyız. CarrefourSA olarak biz de bu kapsamda müşterilerimiz için avantajlı bir kampanya hazırladık. Uyguladığımız kampanya ile müşterilerimiz hem kaliteli lastikleri uygun fiyatlara alacak hem de yol yardımı fırsatından yararlanmış olacaklar.”
Trafik kazalarına etken araç kusurlarında lastiklerin payı yüzde 59
Hem ticari araçlar hem de hususi araçlarda kış lastiğine geçmek güvenli bir sürü önem arz ediyor. Bu çerçevede de Türkiye, 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasına geçti. Kış lastiği, kaza riskini ortadan kaldırırken şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda güvenli bir sürüşün en önemli faktörü haline geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılan araştırmaya göre trafik kazalarında araç kusurlarının başında %59’la yanlış lastik seçimi geliyor.
CarrefourSA’nın tüketicilerin hem hayatını hem de cebini düşünerek yeni bir kampanyaya imza attığını söyleyen Ergin, kampanya hakkında bilgi verdi. Ergin, "Kış lastiği tercihini CarrefourSA’lardan yapanlar CarrefourSA Kart ile 4 adet Lassa veya Bridgestone marka lastik aldıklarında hem 100 TL değerinde puan kazanacaklar hem de lastik sayısında göre 6 ay veya 1 yıl ücretsiz yol yardımından faydalanabilecekler. Ayrıca, Kış lastiğini CarrefourSA’lardan tercih edip ödemesini Paraf ile yapanlar, 650 TL ve üzeri lastik alışverişlerine yüzde 10 indirim kazanacak" diye konuştu.



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