com adresinden yapılacak her 40 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’sini UNICEF’in “Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme” çalışmalarına aktaracak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, okul alışverişinin güvenilir, kaliteli ve en uygun fiyatlı adresi olarak 2015 yılından bu yana iş birliği gerçekleştirdiği UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin yürüttüğü “Bu Yük, Çocuklara Büyük” kampanyasına destek vererek tarımda mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlıyor.

“Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarına odaklanılmalı”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2015 yılından bu yana UNICEF’le iş birliği içinde olduklarının vurgulayarak “Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme” çalışmalarına verdikleri desteğe ilişkin şunları dile getirdi: “Tarım sektöründe mevsimsel işçilik, yüzbinlerce aile için büyük bir geçim kaynağı anlamına gelirken iç piyasadaki ekonomik hareketlilik adına önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl konu ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimden oyuna, sağlıktan ideal yaşam kalitesine kadar temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. CarrefourSA olarak hem kendi adımıza verdiğimiz destekle hem de düzenlediğimiz kampanyalar doğrultusunda tüketicilerimizin de desteğiyle çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Çocuk işçiliğinin önüne geçmek için çalışıyoruz”

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki de başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğinin önüne geçmek için bütünsel bir yaklaşımla çalıştıklarının altını çizerek; “Türkiye çocuk işçiliğinin azaltılmasında 1990’ların başından bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ne var ki, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ülkemizde halen devam etmektedir. UNICEF, kamu ortakları, yerel yönetimler ve sivil toplum ortaklarıyla iş birliği içinde çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini, ailelerin, kamu görevlilerinin, özel sektör ve işveren örgütlerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak için çalışıyor. Mevsimlik işçi aileleri için tarlalarda çocukların psiko-sosyal destek alabileceği, oyun oynayabileceği Çocuk Dostu Alanlar oluşturuyor” dedi.

Her çocuk, çocukluğunu yaşamalı

İçine doğdukları şartlar ne olursa olsun, çocukların; korunması, sağlık ve eğitim imkânlarına ulaşması eğlenmesi, keşfetmesi, hayatı tanıması ve istisnasız her çocuğun, çocukluğunu yaşaması mottosuyla CarrefourSA, yaşları gereği eğitim, sağlık, uygun standartlarda yaşama ve oyun oynama gibi temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuklara UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile 2015 yılından bu yana devam eden iş birliği çerçevesinde destek veriyor.