Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 13:29

Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden madeni yağ alanında önemli iş birliği

Dünyanın önemli madeni yağ üreticilerinden Castrol ve akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Türkiye Petrolleri, önemli bir iş birliğine imza attı.

Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden madeni yağ alanında önemli iş birliği

28 Temmuz 2018 13:29

İki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Castrol’ün yağları Türkiye Petrolleri’nin ülke çapındaki 700 istasyonundaki müşterileriyle buluşacak.



Castrol ve Türkiye Petrolleri, imzaladıkları anlaşma ile madeni yağ alanında güçlerini birleştirdi. İmzalanan anlaşma kapsamında; otomotiv yağlarında Türkiye’de önemli konumda bulunan Castrol’ün otomotiv yağları, akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Türkiye Petrolleri’nin müşterileriyle buluşacak. Castrol Türkiye’nin İstanbul merkez ofisinde gerçekleştirilen imza töreninde Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu ile Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağdaş Demirağ hazır bulundu.



Otomotiv yağlarında pazar lideri olmanın sorumluluğu ile Türkiye’nin dört bir yanında otomobil sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yazganoğlu, gerçekleşen imza töreninde şunları söyledi: "Tüm otomotiv yağları pazarında açık ara pazar lideri olarak, ülkemizde ve dünyadaki önde gelen araç üreticileri ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bir yandan otomotiv markalarıyla mühendislik gücümüzü birleştirirken, diğer yandan birlikte ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, araç kullanıcılarına en yaygın şekilde ürün sunabilmek ve ürün satış noktalarımızı yaygınlaştırmak amacıyla stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam ediyoruz. Ülke çapındaki 700 istasyonu, kaliteli ürün ve hizmetleriyle akaryakıt sektörünün en önemli oyuncularından biri olan, Türkiye Petrolleri ile stratejik bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Güvenilir, motor dostu otomotiv yağlarımız şimdi Türkiye Petrolleri’nin müşterileriyle buluşacak. Bu vesileyle bizimle güçlerini birleştirenTürkiye Petrolleri’ne teşekkürlerimi sunuyorum".



Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri’nin hem ülke ekonomisine hem sektöre değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Demirağ ise şöyle konuıştu: "Bu iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış, motor dostu Castrol yağlarını Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilerimizle buluşturmayı ve onlara daha güvenilir, daha sağlıklı bir yol deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Akaryakıt sektörünün yerli markası Türkiye Petrolleri olarak Castrol gibi kendi alanında lider bir marka ile iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu gibi iş birlikleri ile yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz".




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç