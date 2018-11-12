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Çatalca'da sit alanda kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki iki ayrı mahallesinde bulunan sit alanındaki Osmanlı dönemine ait iki ayrı binada izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki iki ayrı mahallesinde bulunan sit alanındaki Osmanlı dönemine ait iki ayrı binada izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin yer aldığı Kaleiçi'ndeki sit alanlarında tarihi bir binanın, iş makinesi ile kazıldığını belirledi. Ekipler, alınan istihbarat üzerine bölgeye baskın yaparak kazı yapan H.Y. (36), İ.Y. (35), İ.A. (41), M.K. (48) ve M.G. (58)'yi gözaltına aldı.


Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların ifadesinden yola çıkan polis, bir gün arayla bu kez Ferhatpaşa Mahallesi Osmanlı dönemine ait sit alanında durdurulan bir araç içinde M.T. (48) ve S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların aracında yapılan aramalarda, define avcılığında kullanıldığı sanılan 1 jeneratör, elektrikli hitli aleti ile define aramak için kullanılan aletler ele geçirildi.


Kazı yapan şüphelilerin “2863” sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem gördüğü öğrenildi.

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