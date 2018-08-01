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01 Ağustos 2018 05:16

Çatıdan düşen 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu’nda prefabrik çatının kırılması sonucu yere düşen 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

01 Ağustos 2018 05:16


Olay, 01.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokakta bulunan tekstil yıkama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bekçi olarak çalışan Ercan Erikli çatıdaki kapıyı kontrol ederken kırılan prefabrik alandan yere düştü. Düşmesinin etkisiyle kafasını çarpan Ercan Erikli olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda Ercan Erikli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından Ercan Erikli’nin cenazesi morga kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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