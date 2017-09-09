Cavit Acar Dünya Üçüncüsü

Şampiyonanın altıncı gününde serbest stilde mindere çıkan güreşçilerimizden Yusuf Eryücel (42), Doğan Kara (50) ve Umur Aybey (69) bronz madalya turuna kadar yükseldikleri şampiyonada rakiplerine şanssız şekilde yenilerek Dünya beşincisi olurlarken, Cavit Acar bronz madalya kazanabildi.

58 kiloda ülkemizi temsil eden Cavit Acar eleme turunda Gürcü rakibini 11-10, 1/8 turunda Güney Afrikalı rakibini tuş ederek yendi. Çeyrek finalde karşılaştığı Azerbaycanlı rakibine yenilen Cavit rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı hakkı elde etti. Cavit, repesaj maçında karşılaştığı Kazakistanlı Didar Nurakhmet’i 10-8 yenerek Dünya Üçüncülüğü için mindere çıkma hakkı elde etti. Üçüncülük maçında karşılaştığı Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov’u 14-6 yenerek ülkemize bronz madalya kazandırdı.