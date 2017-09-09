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09 Eylül 2017 20:22

Cavit Acar Dünya Üçüncüsü

Yunanistan’da devam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonasında 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Cavit Acar bronz madalya maçında karşılaştığı Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov 14-6 skorla yenerek Dünya üçüncüsü oldu.

Cavit Acar Dünya Üçüncüsü

09 Eylül 2017 20:22


Şampiyonanın altıncı gününde serbest stilde mindere çıkan güreşçilerimizden Yusuf Eryücel (42), Doğan Kara (50) ve Umur Aybey (69) bronz madalya turuna kadar yükseldikleri şampiyonada rakiplerine şanssız şekilde yenilerek Dünya beşincisi olurlarken, Cavit Acar bronz madalya kazanabildi.


58 kiloda ülkemizi temsil eden Cavit Acar eleme turunda Gürcü rakibini 11-10, 1/8 turunda Güney Afrikalı rakibini tuş ederek yendi. Çeyrek finalde karşılaştığı Azerbaycanlı rakibine yenilen Cavit rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı hakkı elde etti. Cavit, repesaj maçında karşılaştığı Kazakistanlı Didar Nurakhmet’i 10-8 yenerek Dünya Üçüncülüğü için mindere çıkma hakkı elde etti. Üçüncülük maçında karşılaştığı Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov’u 14-6 yenerek ülkemize bronz madalya kazandırdı.




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