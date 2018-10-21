Çavuşoğlu: "Böyle turnuvalara destek veriyoruz"

Turkcell Platinum Gol Challenge 2018 tüm hızıyla sürerken, turnuvada yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sporun gelişimine katkı sağlayacaklarını söyleyerek, "Böyle turnuvalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge'da Türkiye'nin önde gelen iş adamları hünerlerini sergiledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da mücadele ettiği turnuvada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir gibi isimler yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Özdemir ile takım olurken, Yıldırım Demirören-Cavit Yıldız ikilisine karşı mücadele etti.

Berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sabah biraz yağmurluydu. Ama bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük karı arkadaşlarla yürümek oldu. Gelecek hafta Antalya'da THY Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose'un da aralarından yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynamıştım. Kış boyunca Antalya'da da golf sporumuzun Antalya'nın Türkiye'nin tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu 8 yıldır golf oynadığını sözlerine eklerken, "2010'da Antalya'da başladım. Son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Önceden futbol oynuyordum. Severek oynuyordum. 8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim. Bugünkü oyunda ilk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Sonra Double or Nothing oynadık. Onu da Yıldırım Başkan'ın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu" diyerek sözlerini tamamladı.