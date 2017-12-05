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05 Aralık 2017 14:03

Çaykur’dan organik çay devrimi

Hayatımıza doğallığıyla sağlık, sıcaklığıyla keyif katan, çayın ve doğanın gelecek nesillere sağlıkla emanet edilmesi için çalışan Çaykur, herkes organik çay içebilsin diye organik çaylarında devrim niteliğinde bir kampanya başlattı.

Çaykur’dan organik çay devrimi

05 Aralık 2017 14:03

Belirli bir süre 2 adet organik çay alana 3.’sünü hediye edecek. Üstelik kampanyaya Organik Hemşin ve Organik Rize markalı tüm çaylar dahil olacak.


2009’dan bu yana Doğu Karadeniz Çay Havzasının organik tarıma dönüştürülmesinde önemli adımlar atan Çaykur, bu süre içinde 38.000 dekarlık alanı organik çay üretilen tarım alanına çevirdi. Kışın kar altında kalması ve herhangi bir haşere ilaçlamasına gerek duyulmaması Karadeniz çayına doğanın vermiş olduğu bir nimet. Çaykur’un Organik Çay tarımını sürdürdüğü alanlarda ise aynı zamanda toprak Organik gübre ile ıslah edilmiş durumda.


Çaykur Organik Çay Kampanyası ile herkes çay keyfini doyasıya yaşayacak Şimdiden büyük ilgi gören ve www.caykursatis.com e-ticaret sitesinde de aktif olan bu fırsat, Kampanyaya katılan noktalar ve stoklarla sınırlı.




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