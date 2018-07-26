Cazador gelecek hedeflerini açıkladı

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, 2018 yılının ilk yarısını değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Şirketlerini 1994 yılında kurduklarını, tekstil ve hazır giyim sektöründe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Görür, "Her yıl olduğu gibi bu yılı da çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık ve aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30’luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

"Kapasiteyi artırmak için yatırım yapacak"

Yakaladıkları büyüme ivmesini daha da yukarılara taşımak istediklerini belirten Görür, "Bu yıl istediğimiz büyümeyi gerçekleştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağımız yatırımları gerçekleştirerek tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Zonguldak Devrek’te bulunan fabrikada kapasite artışına gidildiğini belirten Görür, "Mevcut fabrikamız 6 bin 500 metrekare arazi üzerinde 2 bin 700 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Üretim hacmimiz şu an için aylık 200 bin adet. Yeni yatırımımızla üretim alanımızı 5 bin 200 metrekareye, üretim hacmimizi de aylık 300 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim alanımızı iki katına yakın büyüklüğe ulaştırırken, üretim kapasitemizi de yüzde 50 yükseltmiş olacağız. Bu büyüme neticesinde ihtiyacımızın yüzde 70’ini Zonguldak’tan sağlayarak rekabet gücümüzü de artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışı ile bu bölgede ilave istihdam da oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Görür, 2019 yılı için de 120 milyon liralık bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cazador’un Latince ’avcı’ anlamına geldiğini ve marka bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını da belirten Fatih Görür, "Markamızın adı ile özdeşleşebilecek bir programa sponsor olmak istiyorduk. Bunun için en uygun programın Survivor All-Star olduğunu değerlendirerek programa kıyafet sponsoru olduk. Bu sponsorluk tahmin ettiğimiz gibi bizim bilinirliğimize ve markamıza çok önemli katkı sağladı. Şubat-Haziran döneminde 113 bölümlük Survivor yarışma programı boyunca Cazador markası 280 bin 101 saniye net marka görünürlüğüne ulaştı. Survivor ile Cazador’un bilinirliği artarak ürünleri daha da fazla talep edilen bir marka haline geldi" dedi.

Cazador’u tercih eden müşterilerinin sayısında ciddi artışlar olduğunu belirten Görür, “Bunu gördüğümüz için mağazalaşma noktasında da hızlı bir büyüme gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yıla 12 mağaza ile başlamıştık, aradan geçen altı ayda mağaza sayımızı 20’ye yükselttik. Hedefimiz 2019 sonunda 40 mağazaya ulaşmak” diye konuştu.