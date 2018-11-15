ÇEDAŞ'a 'Mükemmellik' Ödülü

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde 'Mükemmeliyette Yetkinlik 5 Yıldız' ödülüne layık görülürken, ödülü ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım aldı.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından bu sene 27'ncisi düzenlenen Kalite Kongresi'nde, 2018 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Kalite Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Törende yapılan değerlendirmeler sonucu alanlarında başarı sağlayan birçok firma ve yerel yönetime ödülleri takdim edildi. ÇEDAŞ'a 'Mükemmeliyette Yetkinlik 5 Yıldız' ödülüne layık görülürken, ödülü ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım aldı.

"Bizler için büyük mutluluktur"

Ödülü aldıktan sonra sahnede konuşma yapana Niyazi Kıvılcım, "ÇEDAŞ olarak, KALDER öncülüğünde mükemmellik modelini uyguluyor olmaktan ve şu an aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kuruluşumuzda stratejik yönetim modeli olarak benimsediğimiz EFQM mükemmellik modeline gösterdiğimiz emeğin, ödülle taçlandırılmış olması, bizler için büyük bir mutluluktur. Layık görüldüğümüz bu nurlu ödülün ülkemize, sektörümüze, şirketimize değer katacağına dair inancım tam” diye konuştu.

"Sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramı"

Sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramına dikkat çeken Kıvılcım, şunları söyledi: “Aldığımız Türkiye Mükemmellik Ödülünü başta hissedarlarımız ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız adına kabul ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu yılki Kalite Kongresinde EFQM temel kavramlarından biri olan, sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramının önemini hatırlatmak isterim. Gelecekte daha mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşamak, çocuklarımıza daha güvenli yarınlar bırakmak hepimizin ortak temennisidir. Tüm bu çalışmalarımız şüphesiz bu hedefe hizmet etmelidir. Sözlerime son verirken EFQM Mükemmellik modelinin ülkemizde yayılması ve gelişmesini sağlayan KALDER'e, ödül sürecinde ki kıymetli değerlendiricilerimize, kuruluşumuzu ödüle laik gören saygı değer Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme kurulu Jüri üyelerine, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlara, Kongreye katılan kurum ve kuruluşlara, destekleri ile bizi motive eden hissedarlarımıza, ve kurumumuzun bu ödülü almasına vesile olan değerli çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum”.