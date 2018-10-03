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Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i mağlup etti

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, NBA sezon öncesinde karşılaşmasında deplasmanda Boston Celtics’i 102-95 mağlup etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, NBA sezon öncesinde karşılaşmasında deplasmanda Boston Celtics'i 102-95 mağlup etti. Cedi, ilk 5'te başladığı maçta 11 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile oynadı.


NBA'de sezon öncesi maçında milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşı karşıya geldi. Cleveland Başantrenörü Tyronn Lue, Cedi'yi ilk 5'te başlatırken, mücadeleyi Cleveland Cavaliers, 102-95'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Cedi Osman 19 dakikada 11 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle mücadele ederken, takımda ise Kevin Love 17 sayı, 4 ribaund ve Collin Sexton 15 sayı, 4 ribaund ile oynadı.


Boston Celtics'te de Marcus Smart 15 sayı, 3 asist ve Marcus Morris 14 sayı, 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

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