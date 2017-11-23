Cedi’li Cleveland seriye bağladı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets’i ağırladı. Cleveland, üstün oynadığı müsabakada rakibini 119-109 mağlup etti ve galibiyet serisini 6’ya çıkardı. Cleveland’ın ve maçın en skorer ismi 33 sayıyla oynayan LeBron James olurken, milli oyuncu Cedi Osman ise mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaund ile tamamladı.

Clippers, 8 maç sonra galip

Gecenin bir diğer maçında Los Angeles Clippers , Atlanta Hawks ile deplasmanda karşılaştı. Clippers, Atlanta’yı 116-103 mağlup etmeyi başarırken, 8 maçlık yenilgi serisini de sonlandırmış oldu. Clippers’ta 26 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynayan Blake Griffin triple double yaptı ve galibiyette büyük rol oynadı. Atlanta forması giyen milli oyuncu Ersan İlyasova sayı atamazken, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Oklohama’da Westbrook fırtınası

Günün maçlarında en çok merak edilenlerinden biri olan Oklahoma City, sahasında Golden State Warriors’u, 108-91 mağlup etti. Oklahoma’da 34 sayıyla oynayan Russell Westbrook en skorer isim olurken, aldığı 10 ribaundla double double yaptı. Golden State’de ise Stephen Curry 24 sayıyla oynadı.

NBA’de günün oynanan maçlarında toplu sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets: 129 - Washington Wizards: 124

Cleveland Cavaliers: 119 - Brooklyn Nets: 109

Philadelphia 76ers: 101 - Portland Trail Blazers: 81

Atlanta Hawks: 103 - Los Aangeles Clippers: 116

Miami Heat: 104 - Boston Celtics: 98

New York Knicks: 108 - Toronto Raptors: 100

Houston Rockets: 125 - Denver Nuggets: 95

Memphis Grizzlies: 94 - Dallas Mavericks: 95

Minnesota Timberwolves: 124 - Orlando Magic: 118

New Orleans Pelicans: 107 - San Antonio Spurs: 90

Oklahoma City Thunder: 108 - Golden State Warriors: 91

Phoenix Suns: 107 - Milwaukee Bucks: 113

Utah Jazz: 110 - Chicago Bulls: 80

Sacramento Kings: 113 - Los Angeles Lakers: 102