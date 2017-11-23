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23 Kasım 2017 11:18

Cedi’li Cleveland seriye bağladı

Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets’i 119-109 mağlup etti ve galibiyet serisini 6’ya çıkardı.

Cedi’li Cleveland seriye bağladı

23 Kasım 2017 11:18


Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets’i ağırladı. Cleveland, üstün oynadığı müsabakada rakibini 119-109 mağlup etti ve galibiyet serisini 6’ya çıkardı. Cleveland’ın ve maçın en skorer ismi 33 sayıyla oynayan LeBron James olurken, milli oyuncu Cedi Osman ise mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaund ile tamamladı.



Clippers, 8 maç sonra galip


Gecenin bir diğer maçında Los Angeles Clippers , Atlanta Hawks ile deplasmanda karşılaştı. Clippers, Atlanta’yı 116-103 mağlup etmeyi başarırken, 8 maçlık yenilgi serisini de sonlandırmış oldu. Clippers’ta 26 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynayan Blake Griffin triple double yaptı ve galibiyette büyük rol oynadı. Atlanta forması giyen milli oyuncu Ersan İlyasova sayı atamazken, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.



Oklohama’da Westbrook fırtınası


Günün maçlarında en çok merak edilenlerinden biri olan Oklahoma City, sahasında Golden State Warriors’u, 108-91 mağlup etti. Oklahoma’da 34 sayıyla oynayan Russell Westbrook en skorer isim olurken, aldığı 10 ribaundla double double yaptı. Golden State’de ise Stephen Curry 24 sayıyla oynadı.



NBA’de günün oynanan maçlarında toplu sonuçlar şöyle:



Charlotte Hornets: 129 - Washington Wizards: 124


Cleveland Cavaliers: 119 - Brooklyn Nets: 109


Philadelphia 76ers: 101 - Portland Trail Blazers: 81


Atlanta Hawks: 103 - Los Aangeles Clippers: 116


Miami Heat: 104 - Boston Celtics: 98


New York Knicks: 108 - Toronto Raptors: 100


Houston Rockets: 125 - Denver Nuggets: 95


Memphis Grizzlies: 94 - Dallas Mavericks: 95


Minnesota Timberwolves: 124 - Orlando Magic: 118


New Orleans Pelicans: 107 - San Antonio Spurs: 90


Oklahoma City Thunder: 108 - Golden State Warriors: 91


Phoenix Suns: 107 - Milwaukee Bucks: 113


Utah Jazz: 110 - Chicago Bulls: 80


Sacramento Kings: 113 - Los Angeles Lakers: 102




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