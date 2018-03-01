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01 Mart 2018 12:40

Cedric Bakambu resmen Beijing Guan’da

Bir dönem Bursaspor’da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu Villerela’dan ayrılarak, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’a imzayı attı.

Cedric Bakambu resmen Beijing Guan’da

01 Mart 2018 12:40


Bir dönem Bursaspor’da da görev almış olan Villereal’li futbolcu Bakambu, Çin yolcusu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, prensipte 1 buçuk ay önce anlaşmaya vardığı başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Çin ekibinden yapılan açıklamada Bakambu’nun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.


Çin’de transfer döneminin son gününde Beijing Guoan kadrosuna katılan Cedric Bakambu, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Sochaux’da başladı. 2014’te Bursaspor’un yolunu tutan başarılı futbolcu, yeşil-beyazlılarda 1 yıl forma giydikten sonra Villereal ile sözleşme imzaladı.


Bakambu’nun transfer olduğu Beijin Guoan’da milli futbolcu Burak Yılmaz da 2 sezon forma giyerek 28 gole imza atmıştı.




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