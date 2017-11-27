Çekmeköy’de Sivil Toplum Kuruluşları maratonuna Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) de resmi açılışları sonrasında tüzük gereği ilk olağan kongresini yaparak katıldı. Çekmeköy Taşdelen 7 Tepe Sosyal tesislerinde gerçekleşen kongreye iş ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Şahmettin Yüksel, Ahmet Epli, Çekmeköy Ak Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç ve birçok Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ilgi gösterdi.

Yücel Yalçınkaya: "Maratonun birinci aşamasındayız"

ÇEKBİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, kongrede yaptığı konuşmasında, "Çekmeköy’de kısa sürede başlatmış olduğumuz bu maratonun birinci aşamasındayız. Allah hepinizden razı olsun. Kısa sürede çok işler başardığımızı ümit ediyorum. Derneğimizin resmi kuruluşu sonrasında 6 ay içerisinde yapmamız gereken olağan kongremizi siz değerli huzurunun katılımı çok kıymetli yola çıktığım arkadaşlarımın gayretleri ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle ülkemize vatanımıza ve milletimize ve Çekmeköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun. Daha hep birlikte çok çalışacağız" dedi.

"1 kişi çalıştıranın da 300 kişi çalıştıranın da başımızın üstünde yeri var"

Çekmeköy’de kurmuş olduğumuz adı üzerinde Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği, ilçemizde faaliyet gösteren her sektörü bir araya getirecek. Bir kişiye iş veren ülkemize istihdam sağlayan iş veren ile üç yüz kişiye iş veren istihdam sağlayan değerli üyelerimiz bulunmakta. Hepsinin başımızın üstünde yerleri var. Kapılarımız sonuna kadar açık ve Çekmeköy Anadolu İş Dünyası olarak bu tarz birlikteliğe köprü görevi gördüğümüz için çok mutluyuz. Bizim için önemli olan vaz geçilmez değerimiz Vatanını, Milletini, Devletini seven herkes derneğimize gelerek üye olabilir. Bizler hiçbir şekilde kimse ile yarış içerisinde olmayacağız. Bizim Çekmeköy ve üyelerimiz için çok güzel projelerimiz var. İnşallah bu projelerimizi faaliyete geçireceğiz. Çekmeköy’de iş yapan herkes bir birini tanıma fırsatı bulacak ve kendi içerisinde ticaret yapacak" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy protokolünden ÇEKBİAD’a tam destek

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Çekmeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç konuşmalarında ÇEKBİAD’a her zaman destek olarak yanındayız mesajı verdiler.