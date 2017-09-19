Çekin civata ihracat şampiyonu

Hali hazırda 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 2016 yılı ‘Bağlantı Elemanları’ ihracatı ödül töreninde birinci oldu. Üretiminin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden şirket, Avrupa dışındaki ihracat pazarlarını da radarına aldı.

Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, ‘Çelik İhracatının Yıldızları’ ödül töreninde bağlantı elemanları kategorisinde birinci olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinde cari açığın büyük önem arz ettiğini ifade eden Tecdelioğlu, “Dış ticaret açığımızın kapanması için ülke olarak çok çalışmalıyız. Bu açığın kapanması, ihracattan geçiyor. Sürekli üreten ve ürettiğinin önemli bir bölümünü ihraç eden bir yapımız var. Günde ortalama 20 milyon adet cıvata, vida ve bağlantı elemanları üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe kullanılıyor. Avrupa’da en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştiriyoruz. Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asya’daki gelişmekte olan Türki Cumhuriyetler de hedef pazarlarımız arasında” diye konuştu.