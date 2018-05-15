Çekirdek çitlemek kalbe iyi geliyor

Uzmanlar günde yarım çay bardağı ay çekirdeğinin kalp hastalıklarından kolesterole, Alzheimer’den depresyona kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini belirtiyor.

Konu ile ilgili bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, "E vitamini ve folat zengini ay çekirdeği kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Günde yarım çay bardağı ay çekirdeği tüketmek E vitamini ihtiyacının yüzde 60’ından fazlasını karşılamaktadır. Önemli bir antioksidan kaynağı olan E vitamininin kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölüm riskini azalttığı kanıtlanmıştır. E vitamini ayrıca beyin sağlığı açısından da oldukça faydalı bir vitamin” dedi.

Kolesterol düzeyini dengeliyor

Ay çekirdeğinin kolesterol üzerindeki etkilerine de değinen Aydoğ, ”Ay çiçeği, yüksek düzeyde fitosterol içermektedir. Bu fitosteroller kolesterole benzer fiziksel özelliklere sahiptir. Araştırmalar ay çekirdeğinin sağlıklı kolesterol düzeylerini desteklediğini göstermiştir” şeklinde konuştu.

Magnezyum eksikliğinin pek çok sağlık sorununa yol açabileceğinin altını çizen Baha Aydoğ, ”Magnezyum eksikliği kalp ve damarlar başta olmak üzere, sinirler ve bağışıklık sistemini etkileyen çeşitli hastalıklara neden olabilir. Yarım çay bardağı ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 25’inden fazlasını temin eder. Bu da kasların, beynin korunmasını sağladığı gibi Alzheimer riskini de azaltır. Öte yandan sağlıklı duygu durumu ve depresyona karşı da ciddi bir kalkandır” ifadelerini kullandı.

Ay çekirdeğinin faydalarının saymakla bitmediği faydalarından birinin de selenyumun olumlu etkileri olduğuna değinen Dr. Baha Aydoğ,” Ay çekirdeği içerdiği selenyum sayesinde de sağlık açısından çok faydalı. Çalışmalar, selenyumun antioksidan fonksiyonunda rol oynadığını ve vücuttaki kızarıklık ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Ay çekirdeği aynı zamanda tiroit hormonunun metabolizmasında kritik bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Selenyumun hasar gören hücrelerin DNA onarımını uyarma yeteneğine sahip olduğu da belirlenmiştir” dedi.