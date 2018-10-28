Çekmeköy 3'üncü Uluslararası Kısa Film Yarışmasında kazanan “Komşuluk” oldu

Çekmeköy Belediyesi'nin bu yıl komşuluk temasıyla düzenlediği 3'üncü Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler için ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren 10 filme toplamda 65 bin lira ödül verildi.

Komşuluk temalı 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler belli oldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan gecede, dereceye giren filmlerin ekipleri ödüllerini aldı. Yarışmada birincilik ödülünü Rusya'dan Yurdumuzun Hüznü filmi ile Kirsten Gainet alırken, ikincilik ödülü Qahwa filmi ile Ayşe Nur Topal'ın, üçüncülük ödülü de NO: 13 filmi ile Ali Rıza Erdemir'in oldu. Yarışmada En İyi Komşu Özel Ödülü, Adam ve Çocuk filmi ile Tuğba Kozan'ın, Jüri Özel Ödülü Üns Filmi ile Ömer Dişbudak'ın oldu. Yarışma sonunda dereceye giren filmlere toplam 65 bin lira para ödülü verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliği yaptığı geceye jüri üyeleri; Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mehriban Zeki, Ahmed İmamoviç, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Komşusunun annesi öldüğü halde haberdar olmayan bir İstanbul'da yaşıyoruz”

Ödül töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bazen ilçemizde taziyelere, ziyaretleri gidiyoruz. Binaya giriyoruz. Binaya girerken içeriden dışarıya çıkan bir vatandaş görüyor, hayırdır başkanım, bir ziyarete mi geldiniz diyor. Mesela vatandaş 13 numaralı apartmanda mı oturuyor, 14 numaralı dairede oturan vatandaşın annesi rahmetli olmuş, ona taziyeye geldim diyorum. Öyle mi diyor. Yani aynı kapıların açıldığı bir binada yan yana komşular. Komşusunun annesi öldüğü halde haberdar olmayan bir İstanbul'da yaşıyoruz. Onun için komşuluk temasını işlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. İstiyoruz ki en yakınımızdan, annemizden, babamızdan daha yakın o komşumuz, dertli olduğumuz anda yanımızda olsun. Gelsin mutluluğumuzu paylaşsın. İstiyoruz ki her zaman komşularımızın kapısını çalalım. Çalalım ki bir gün bizim de ihtiyaç duyduğumuz o gün de bizim de kapılarımızı komşularımız çalsın” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Senarist ve Yapımcı Birol Güven ise, “Türkiye'nin ve dünyanın bir çok yerinde böyle güzel, kısa film organizasyonları yapılıyor. Ama bu kadar coşkulusu ve bu kadar geniş katılımlısı, hatta ödüllüsü yapılmıyor. O yüzden belediye başkanımıza ve siz değerli sinemaseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi.