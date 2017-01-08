Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:44

Çekmeköy Belediyesi karda sokak hayvanları için seferber oldu

Çekmeköy Belediyesi karda sokak hayvanları için seferber oldu

08 Ocak 2017 15:44

Çekmeköy Belediyesi ekipleri kar yağışında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu
Çekmeköy Belediyesi’nin görevli ve gönüllü ekipleri sokak hayvanları için de mesai yapıyor. Mahalle merkezlerinde ve orman kenarlarında yaşayan hayvanlar için seferber olan ekipler hayvanlar için mama bırakırken, barınaklarının etrafını da kardan temizliyorlar. Ekipler ayrıca sosyal medya ve çağrı merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek acil durumlara müdahale ediyorlar. Ekipler son olarak instagram üzerinden gelen bildiri üzerine sokakta kalan yavru köpekleri belediyenin hayvan bakım evine aldılar. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hayvanlar bizlere Allah’ın emanetidir. Dört mevsim onların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi ve bakımlarını yapmak için çalışıyoruz. Ama bu havalarda hayvanlar da zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken hem kanuni hem insani vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz tüm ilçeye yetişmeye çalışıyor. Değerli hemşehrilerimizin de sokaktaki hayvanlara duyarsız kalmayacaklarını, bir kap yemek vererek sahip çıkacaklarını umut ediyorum" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç