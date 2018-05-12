Çekmeköy Çocuk 2 yaşında

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2’nci yaş pastasını çocuklarla birlikte kesti.

Çekmeköy Belediye bahçesinde ikincisi düzenlenen Çekmeköy Çocuk Şenliği’nin ilk günü renkli etkinliklerle hem çocukları hem büyükleri eğlendirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı Çekmeköy Çocuk Şenliği’ne Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Gülder de katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı.

Belediye bahçesine kurulan şenlik alanında şişme oyuncaklarla güne başlayan çocuklar; kum boyama, kukla yapma, yüz boyama atölyelerinde de eğlenceli vakit geçirdi. Gün boyu alanda bulunan; maskotlar, cansız heykeller çocuklara eşlik ederken, Çekmeköy Çocuk dergisinin kahramanları Bilge ve Kağan çocuklardan büyük ilgi gördü. Gün boyu sahnede devam etkinliklere katılan, sihirbaz ve jonglör gösterilerine eşlik eden çocukların coşkusu Rafadan Tayfa’nın sahneye çıkması ile doruğa ulaştı.

Anne Çocuk Şenliği

Şenliğe çocuklarını getiren anneler de unutulmadı. Anneler Günü kutlamalarının da yapıldığı şenlikte, çocuklar kadar eğlenen anneler, yarışmalarda ter döken babalar da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanın en ilgi gören köşelerinden birisi de “Anneler Günü Hatırası” fotoğraf köşesi oldu.

Çekmeköy Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar ve ailelerini selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy Çocuk dergimiz iki yıldır her ay çocuklarımızın sıralarına kadar götürüyoruz. Bu dergide çocuklarımıza insani değerleri, coğrafyamızı, tarihimizi anlatıyor; sporu, sanatı, bilim sevdirmeyi; eğlenirken öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocukları çok seviyorum, bu yüzden sürekli okulları ziyaret ediyorum, bu ziyaretlerde çocuklar çığlık çığlığa beni karşılıyor; işte o zaman dünyalar benim oluyor. Anneler, babalar iyi bakın bu tamamen karşılıksız, çıkarsız sevginin ta kendisi” dedi.

Başkan Poyraz tüm çocuklara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dileyerek sözlerine son verdi.