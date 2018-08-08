Çekmeköy Nikah Salonu’nda "08.08.2018" yoğunluğu

08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Çekmeköy Belediyesi’ne müracaat eden 35 çift, bu özel günde mutluluğa adım attı.

Evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler 08.08.2018 tarihi sebebiyle evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Çekmeköy’de 35 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 08.08.2018 tarihini fırsat bilerek nikah masasına oturdu. Çekmeköy Nikah Sarayında nikah masasına oturan 35 çift, unutulmayacak bugünde mutluluğa“evet” dedi. Çekmeköy Nikah Salonu’nda bininci nikahı bu özel günde kıyan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, genç çiftin mutluluğuna ortak olarak, onlara nasihatlerde bulundu.

Evlenmek için aylardır bu tarihi bekleyen çiftler, düzenlenen tören sonrası evlilik tarihine bugünü yazdırdı.

“İnşallah sonuna kadar da mutlu oluruz”

“Unutulmasın diye bugünün tarihini seçtik” diyen Anıl ve Şeyma Aktan çifti, "Son dakika karar verdik. Bu tarihte de evlendiğimiz için mutluyuz. İnşallah sonuna kadar da mutlu oluruz” dedi.

“Hiç bir zaman başım ağrımayacak, o yüzden bu tarih”

Unutulmaz günde mutluluğa imza atan Eyüp Ateş, “Hiç unutmayacak bir tarih olduğu için hiçbir zaman başım ağrımayacak, o yüzden bu tarih” derken, Eşi Gamze Ateş ise, "Tabi ki de unutulmaz bir tarih ama hangi günde evlensek ben unutacağımızı sanmıyorum. O biraz espri ile karışık söylüyor. Çünkü ilk tanıştığımız günü bile biliyor” diye konuştu.