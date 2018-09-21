Çekmeköy'de 20 bin kişiye aşure ikramı

Çekmeköy Belediyesi Muharrem ayı sebebiyle Hacı Yusuf Cebir Camisinde kılınan Cuma namazından sonra vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katılırken, vatandaşlar aşure almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlara aşure dağıtan Başkan Poyraz, “İbadetlerin makbul olduğu bir aydayız. Böyle bir ayın tabi içinde bir aşure günü var. Bizde aşure gününde istedik ki Çekmeköy'ün tüm merkez camilerinde namaz çıkışı vatandaşlara aşure dağıtalım. Allah kabul etsin Rabbim inşallah ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim etsin” dedi.

Dokuz ayrı noktada dağıtılan aşure, yaklaşık 20 bin vatandaşa dağıtıldı.