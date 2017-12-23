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23 Aralık 2017 23:06

Çekmeköy’de “5. Gece, Orman ve Spor Partisi” start aldı

İSTANBUL (İHA) – Çekmeköy’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Gece, Orman ve Spor Partisi’nde sağlıklı yaşam için yüzlerce sporcu bir araya geldi.

Çekmeköy’de “5. Gece, Orman ve Spor Partisi” start aldı

23 Aralık 2017 23:06

Taşdelen Ormanında koşarak ya da pedal çevirerek gece boyunca 45 kilometre spor yapacak olan yarışmacılar için start verildi.


Çekmeköy Belediyesi ve Uzun Etap tarafından geceyi gündüze çevirmek için yıllardır düzenlenerek geleneksel hale gelen Gece, Orman ve Spor Partisi’nin 5’incisi Taşdelen Ormanında start aldı. Gece boyunca koşarak ya da pedal çevirerek 45 kilometre yol kat edecek olan yüzlerce sporcu soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılacak olan sporcular zorlu etap öncesinde sahne alan grubun konseriyle doyasıya eğlendi. Bu sene 800 sporcunun katıldığı etkinlikte 100 sporcu ise bisikletleriyle start noktasında yerlerini aldı.


2013 yılından beri her sene burada toplandıklarını belirten etkinlik sorumlusu Özge Doğan, “Yılın en uzun gecesinde Taşdelen Ormanı’nda toplanıyoruz. Koşu ve bisiklet ile en uzun geceyi gündüze çeviriyoruz. Sabaha kadar ormanın tadını çıkartıyoruz.


Akşam 21.00’da start alan yarışma sabah saat 08.00’e kadar devam edecek.




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