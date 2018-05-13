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13 Mayıs 2018 17:14

Çekmeköy’de anneler çocuklar gibi şendi

Çekmeköy Belediyesi’nin Anneler Günü’nde düzenlediği Anne Çocuk Şenliği’nde, anneler çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Çekmeköy’de anneler çocuklar gibi şendi

13 Mayıs 2018 17:14


Çekmeköy Belediyesi’nin bahçesinde gerçekleşen Anne Çocuk Şenliği’nde; anneler, çocukları ve onlara eşlik eden babalar doyasıya eğlendiler. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, alana gelen aileler güllerle karşılandı. Yağmurlu bir haftanın ardından güneşin ve bahçenin tadını çıkaran aileler; oyun parkurlarında, kukla yapımı ve yüz boyama atölyelerinde çocukla çocuk oldular. Anneler ve çocukları bir yandan da sahnedeki aile yarışmalarına katılarak; hem güldüler hem güldürdüler.


Annelere gül dağıtan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Anneler Günü’nde hem de çocuklar için yapılmış bir etkinlik. Her iki güzel mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Tabi iki gün süren bir festivalimiz bu. Bizim bir çocuk dergimiz var. Her ay okullarda 22 bin çocuğumuza bunu dağıttığımız bir dergi. Bizleri çocuklarla bütünleştiren bir dergimiz. Onun için de ikinci senesinin bir kutlaması. Bunu vesile kılarak böyle güzel bir eğlence parkuru oluşturduk. Annelerimize gül dağıttık. Böyle iki güzelliği bütünleştirdik. Hem de Ramazan Arifesi’nde ben buradan bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum ve üç gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan’ımızı da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.


Anneler Günü’nde çocuklarıyla eğlenen anneler belediyenin düzenlediği etkinlikten memnun kalarak belediyeye teşekkür etti.




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