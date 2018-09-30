Çekmeköy'de dere taştı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Çekmeköy'de şiddetli yağmur nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu yanında bulan sitede yaşayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Derenin önünde bulunan yolda ise hasar oluştu.

Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Derenin taşması soncu yanında bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Taşan dere sitenin içerisinden geçerken, hemen önünde bulunan yolda ise hasar oluştu. Sitede mahsur kalan vatandaşlar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve iş makineleri tarafından kurtarıldı. Yol ise, iş makinesi ile temizlendi. Sitedeki bazı vatandaşların ise binaların üst katlarına çıkarak kendi imkanlarıyla önlem aldıkları öğrenildi. Jandarmanın ve iş makinesinin olay yerindeki çalışması sürüyor.