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05 Temmuz 2017 06:01

Çekmeköy’de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy’de uyuşturucu tacirlerine yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çekmeköy’de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

05 Temmuz 2017 06:01


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy’de uyuşturucu tacirlerine yönelik 13 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Ekipler belirlenen adreslere özel harekat polisleriyle girerek, şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda gözaltı hakkında bilgi verilmezken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.




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