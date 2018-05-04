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04 Mayıs 2018 16:22

Çekmeköy’de kök hücre seferberliği

Kanser, bağışıklık sistemi ve genetik bozukluğu olan hastalar için hayati öneme sahip olan kök hücreler için Çekmeköy’de bağış kampanyası başlatıldı.

Çekmeköy’de kök hücre seferberliği

04 Mayıs 2018 16:22

Vatandaşlar, önce Kızılay çadırlarında kök hücre konusunda bilgilendirildi ardından kök hücre (kemik iliği) bağışında bulunarak hiç tanımadıkları hastalar için umut ışığı oldu.


Kanser, bağışıklık sistemi, genetik bozukluğu gibi hastalıkları olan vatandaşlar için Çekmeköy’de kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ve Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ÇESADER) işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Madenler Meydanı’na Kızılay çadırları kuruldu. Çekmeköy’de "Bir’ilik’ Zamanı" sloganıyla başlayan proje kapsamında çadırlarda vatandaşlar, kök hücre bağışı ve hastalar için önemi konusunda bilgilendirildi. Kızılay çalışanları, vatandaşlara kök hücre vermenin kan vermek kadar kolay olduğunu ifade ederek, herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. Kök hücrenin hayati öneminin belirtildiği projede çok sayıda duyarlı vatandaş çadırlara gelerek kök hücre (kemik iliği) bağışında bulunarak hiç tanımadıkları hastalar için umut oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da çadıra gelerek vatandaşlara kök hücre bağışının kanser ve kan hastalıkları olan hastalar için hayati bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek tüm vatandaşları projeye destek vermeye çağırdı.


“Çok basit, hayat kurtaran bir hizmet”


Tüm vatandaşları hastalar için kök hücre vermeye davet eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Kök hücre dediğimiz zaman bir tedirginlik oluyor. Kızılayımız o kadar güzel anlattı ki vatandaşın bir kan vermesi nasıl bir prosedür ise aynı prosedür uygulanıyor. Bir çok basit, hayat kurtaran önemli bir hizmet. Bugün bizim yakınımız, evladımız için böyle bir ihtiyaç yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Yarın her birimizin başına böyle bir sıkıntı geldiği zaman ulaşabilme adına gün bugündür dedik” diye konuştu.


“Bütün insanların kök hücre vermesi gerekiyor”


Hayat kurtarmak kök hücre bağışı yapmak kadar kolay diyen ve kök hücre bağışı yapan Nilüfer Karaman, “Kök hücre verdim, lösemili hastalar için bir umut olur, can olur inşallah hayat kurtarır. Sağlıklı olan her insanın kanında mutlaka bir hayat var. Bence bütün insanların kök hücre vermesi gerekiyor” dedi.


Alanda kurulan Kızılay çadırı, 6 Mayıs tarihlerine kadar vatandaşlara kök hücre bağışı konusunda bilgiler vererek, bağışları toplayacak.




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