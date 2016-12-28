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28 Aralık 2016 11:18

Çekmeköy’de öğrenci ve öğretmenlerden Halep’e yardım

Çekmeköy’de öğrenci ve öğretmenlerden Halep’e yardım

28 Aralık 2016 11:18

Çekmeköy’deki İsmihan İsmet Süzer İlk ve Ortaokulu öğrencileri Halep’e yardım malzemesi gönderdi.
Çekmeköy’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan İsmihan İsmet Süzer İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri topladıkları 10 bin liralık yardım malzemesini Halep’e gönderdi. Öğrenciler ve öğretmenlerin gönderdiği yardım malzemeleri arasında, 500 koli bebek bezi ve 200 koli ıslak mendil, 500 kilo un ve 50 adet battaniye buluyor.
Yardım kampanyasına destek vererek Halepli çocuklar için yardım toplayan 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Yılmaz, “Sınıfımızca para toplandı. Battaniye alacağız. Un bebek bezi gönderdiler. Biz de yardım edeceğiz onlara. Onları çok seviyoruz ve onlara çok üzülüyoruz. İnşallah onlar da bizim gibi mutlu olur. Savaş biter orada da” dedi.
Halepli çocuklara yardım için kampanya yaptıklarını belirten Şiran Nakışeren, “Herkes elinden geldiği kadar battaniye gönderdiler. Bizim okulda herkes elinden geleni yaptı. Allah hepsinin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.



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